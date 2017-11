Kraj opět podpoří stanici v Pavlově. Ročně pomůže stovkám živočichů

Pavlov – Stovky ohrožených živočichů každý rok projdou pod rukama ochranářů ze záchranné stanice Pavlov. Ta je jediná svého druhu na celé Vysočině. Provoz stanice je financován drobnými sponzory i dotacemi státních organizací. Více než milionovou dotací ji v příštím roce podpoří i Kraj Vysočina.

Ilustrační fotoFoto: Archiv

Počet poraněných nebo opuštěných živočichů, kteří se dostanou do Pavlova, rok od roku stoupá. Zatímco v roce 2010 tu přijali 190 zvířat, o šest let později už jich je 543. Mezi nejčastějšími pacienty jsou mláďata, která lidé najdou v přírodě a považují je za opuštěná, nebo zvěř a draví ptáci po střetu s automobily.

„Stanice Pavlov zajišťuje minimálně pro celý region Vysočiny záchranu, léčbu, rehabilitaci a vypuštění uzdravených živočichů zpět do přírody. Část prostředků potřebných pro provoz stanice uvolňuje ze svého rozpočtu Kraj Vysočina. Pro rok 2018 je navržena částka 1,3 milionu korun. Tedy stejná jako loni,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina Vladimír Novotný.



Další prostředky stanice získává z dotačních titulů Ministerstva životního prostředí, z dotací úřadu práce, od Lesů ČR, ze sbírek nebo od dobrovolných dárců. Chybějící část peněz poskytuje Kraj Vysočina.

„Naše peníze pomohou organizaci s výplatou mezd a řešením provozních nákladů tak, aby nehrozilo omezení služby, která podle statistik vrací až 60 procent všech přijatých živočichů zpět do přírody, plní funkci vzdělávací organizace a vyhledávaného konzultanta,“ řekl radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Martin Hyský. Kraj stanici podporuje od roku 2009.



V anonymním hlasování, které Kraj Vysočina vyhlásil před dvěma lety, bylo fungování Stanice Pavlov nejvyhledávanějším tématem. Pro její podporu se ve veřejné diskusi Váš názor vyjádřilo více než 95 procent hlasujících. Záchranná stanice od roku 2010 ošetřila více než dva a půl tisíce živočichů. Dalších šest stovek přibude letos.

Celkové náklady na její provoz se pohybují kolem 2,5 milionu korun. Svůj domov zde trvale našlo 120 živočichů. Draví ptáci, černé labutě, lišky, vydry nebo kriticky ohrožení norci evropští. Posláním ochranářů je pomoci zvířatům, která by jinak zahynula a umožnit jim návrat do volné přírody.



Kromě péče o zraněné živočichy se ochranáři z Pavlova věnují i výchovným a vzdělávacím programům. Od jara do podzimu nabízí pravidelné prohlídky stanice, kde se děti i dospělí mohou seznámit s příběhy zvířecích pacientů. Záchranná stanice pořádá i speciální přednášky a akce pro školy. V příštím roce tu vznikne také nová venkovní učebna pro výukové programy.

Lidé pro ni sbírali body v rámci projektu Pomáhej pohybem nadace ČEZ. Každý, kdo by chtěl Pavlov také nějakým způsobem podpořit, si může „adoptovat“ některé ze zvířat a hradit jeho krmení a péči o něj. Díky tomu může stanice prostředky z jiných zdrojů použít třeba na potřebné opravy.