Na účtě Sberbank je celorepublikově zablokovaných pět miliard korun. „Z toho tři miliardy máme na Vysočině, a to se týká nejen kraje, ale i dalších měst,“ informoval krajské zastupitele bývalý náměstek pro ekonomickou oblast, současný zastupitel a předseda finančního výboru Martin Kukla. „Stát se zřejmě postaví ke krajům a obcím zády,“ musel však konstatovat.

Vysočina vyjednává úvěry na dvě miliardy, úspory má blokované u Sberbank

Škrty



* Kraj Vysočina se rozhodl šetřit kvůli geopolitické situaci

* V letošním rozpočtu našel úspory ve výši tři sta milionů

* Žádné projekty neruší, jen odsouvá v čase

I přesto dokázalo vedení Kraje Vysočina v letošním rozpočtu najít tři sta milionů úspor. „V běžných výdajích můžeme uspořit téměř padesát milionů a v kapitálových výdajích přes dvě stě padesát milionů,“ uvedl náměstek pro oblast financí Miroslav Houška s tím, že největší úspory budou v kapitole majetku. Tam byly letos naplánované rekordní výdaje přes miliardu devět set tisíc korun. „Zjistili jsme, že některé akce můžeme v čase odsunout,“ dodal. Například ve zdravotnictví půjde o sto dvaapadesát milionů, které měly jít na nejrůznější přípravné práce.

Opoziční zastupitel Radek Zlesák navrhl zapojit do rozpočtu peníze vyhrazené na stavbu Horácké multifunkční arény. „Kraj Vysočina má v rozpočtu alokovaných sto padesát milionů. Je desátého května a není vybraný zhotovitel pro tuto stavbu. S největší pravděpodobností tyto peníze letos nevyčerpáme. Dají se použít na financování investičních akcí kraje, jestli peníze chybí,“ usoudil. Houška však tyto peníze zatím nikam přesouvat nechce.

Martina Kuklu pak zajímal pavilon jihlavské nemocnice a parkovací dům. „Tuto položku máme dva roky v rozpočtu a já jsem nezaznamenal, že by se tam něco dělo,“ prohlásil. Houška ho ujistil, že se na pavilonu pracuje. Je připravená zadávací dokumentace a příští rok by mělo jít padesát milionů na projektovou dokumentaci. Náměstek hejtmana pro zdravotnictví Vladimír Novotný k tomu doplnil: „Pavilon následné péče a parkovací dům je pro Jihlavu stěžejní projekt a pokračujeme v něm. Je to stavba za miliardu šest set tisíc korun a není tam žádné zpoždění.“

Součástí usnesení bylo mimo jiné snížení investičního příspěvku u Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě a příspěvku na provoz u Muzea Vysočina v Pelhřimově. Jde o částky pět set tisíc a sto tisíc korun.