Kraj Vysočina postaví kamenný hospic v Havlíčkově Brodě, za 136 milionů korun

/VIZUALIZACE/ Mít doma umírajícího člověka je těžké. Hlavně psychicky, povzdechla si Eva Fikarová z Havlíčkova Brodu. Patří k těm, kteří uvítají kamenný hospic v Havlíčkově Brodě. Tam se o umírající postarají odborníci, když už rodina domácí péči nezvládne. Stavbu by podpořil i Josef Baloun, který před třemi lety prožil poslední chvíle svého dědy. „Měl rakovinu. Pro zdravotníky v nemocnici je pacient jen číslo. Nemám jim to za zlé. To, co jsem však viděl, mě deptalo,“ přiznal s tím, že nakonec pro něj našel místo v hospici v Chrudimi. „Byl tam úplně jiný přístup. Děda umřel tiše, v klidu a důstojně. Mohl jsem ho držet za ruku. Jsem za to vděčný. Hospic je u nás potřeba,“ zdůraznil.

Podle posledních informací to vypadá tak, že hospic by měl postavit Kraj Vysočina. Na pozemku, který mu daruje město Havlíčkův Brod. Stavba by měla vyrůst poblíž psychiatrické nemocnice. „Zatím se jednalo o takzvaný záměr pozemek darovat,“ upřesnil jeden z havlíčkobrodských zastupitelů Tomáš Hermann. Po zákonem stanovené čtrnáctidenní lhůtě se pak zastupitelstvo sejde opět s tím, že dar schválí definitivně. Pro převod pozemku zvedl ruku například zastupitel Milan Plodík. „Jsem rozhodně pro. Když by kraj nakonec hospic přece jen nepostavil, musí pozemek vrátit,“ řekl. Starosta Jan Tecl zdůraznil, že podmínky bezúplatného převodu pozemku sepíše právník. Autorka podvodné sbírky na nemocného chlapce z Chotěboře má jít do vězení Přečíst článek › Podle hejtmana Vítězslava Schreka má kraj naději a chuť hospic stavět. „Musíme však získat dotaci od ministerstva zdravotnictví. To nám sdělilo, že máme vysoké šance. Zbytek bude financovat kraj z rozpočtu," řekl Deníku už na začátku celého úředního procesu. O dotace požádá kraj do konce roku. Předběžně má šanci získat 47 milionů korun. Brodský hospic

Hospic je zařízení poskytující paliativní péči, tedy péči o umírající.

Zajistí úlevu od bolesti. Na rozdíl od standardní lékařské péče není zaměřený na léčbu nemoci, ale nebere naději.

Cena pozemku: patnáct milionů

Rozloha: 5700 metrů čtverečních

V hospici bude: 18 lůžek pro dospělé, dva pro děti

Provoz: 30 zaměstnanců

Finanční zdroje: zdravotní pojišťovny,klienti, Kraj Vysočina Na Vysočině dosud žádný kamenný hospic není. Podle ředitele Domova pro seniory Věžnice na Havlíčkobrodsku Petra Řeháka je však nutný. „Ať hospic staví, kdo chce. Důležité je, aby poskytoval kvalitní služby a byl registrovaný. Ale cena stavby mě hodně zarazila, asi to je stoupající cenou stavebních materiálů,“ narážel na investici kolem 136 milionů korun, která bude po aktualizaci projektu potřeba na stavbu. Vrácení pozemku Hospic měl nejdřív stavět Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy. Nedostal však státní dotaci. Proto se pozemek vrátil městu. Podle předsedkyně spolku Ludmily Novotné žádali dotaci od ministerstva zdravotnictví. „Ministerstvo ale chtělo silnějšího partnera,“ sdělila Novotná radním už letos na jaře. Kraj však nevylučuje, že by spolek pak mohl hospic provozovat. Vizualizace lůžkového hospice Mezi stromy Zdroj: Youtube Podle zastupitele Plodíka bylo obrovskou výhodou, že si členové opozice prosadili do smlouvy klauzuli o vrácení pozemku, když se nepodaří hospic stavět. „Kdyby tam pojistka nebyla, Brod by neměl hospic. Neziskovka by však získala pozemek za miliony v místě, kde jsou nejdražší parcely ve městě,“ konstatoval. Původní podobu hospice chce kraj zachovat. V zařízení by mělo být osmnáct lůžek pro dospělé a dvě pro děti. Péči zajistí asi třicet zaměstnanců. Vysočina je jediný kraj v republice, který nemá kamenný hospic.

