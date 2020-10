„Stěhování potrvá šest týdnů minimálně. Na stěhování knižních skladů v bývalém Pleasu a knihovny z budovy Staré radnice jsme si objednali profesionální firmu. Ta knihy přestěhuje. Naši zaměstnanci dohlédnou na stěhování knih při nakládce, a pak v nové knihovna na jejich uložení do regálů,“ sdělila ředitelka knihovny Jitka Hladíková s tím, že stěhování se uskuteční ve dvou etapách. V té druhé se už do stěhování knihovny zapojí všichni zaměstnanci.

Pro stálé návštěvníky knihovny to znamená, že se budou muset bez milované literatury nějakou dobu obejít. Podle ředitelky Hladíkové v první fázi knihovna zavře svoje rozsáhlé sklady v budově bývalého Pleasu. „Takže už od čtvrtka prvního října si čtenáři nemohou ze skladů starší knihy a časopisy objednat,“ upozornila ředitelka. V další fázi stěhování od 19. října knihovna zavře úplně, takže čtenáři se budou muset minimálně na šest týdnů bez literatury obejít.

Jak ale zdůraznila ředitelka Hladíková, odměnou za toto kulturní strádání jim bude návštěva moderní knihovny na úrovni 21. století. „Ve srovnání s knihovnou ve Staré radnici tady je zásadní změna. V současné době s ohledem na nedostatek místa jsme měli víc knih ve skladech než v regálech. V nové knihovně je to naopak. Většinu knih najdou čtenáři přímo v knihovně a mohou vybírat podle chuti. Nebudou si muset knihy objednávat ze skladu,“ popsala nový výpůjční systém ředitelka Hladíková. Jak upozornila, na dobu kdy se knihovna chystá zavřít, se čtenáři mohou zásobit knihami, ale neměli by to přehánět. „Protože až se nová knihovna otevře, mohli by být naši zaměstnanci v půjčovně knihami doslova zavaleni a to by asi nebylo dobré,“ poznamenala ředitelka.

V současné době také krajská knihovna v Brodě řeší, co udělá s provozem takzvaných biblioboxů, kam mohou čtenáři ukládat knihy v době, kdy je knihovna zavřená. „Zřejmě ponecháme funkční jen bibliobox na Havlíčkově náměstí, ty ostatní bychom asi nezvládli pravidelně vyprázdnit,“ poznamenala ředitelka Hladíková.

Už 12. října, jak upřesnila Jitka Hladíková, začne stěhování skladu krajské knihovny jedním ze tří pater v budově bývalého Pleasu kde jsou hlavně staré časopisy. O týden později, 19. října začne stěhování dalších pater knižního skladu a nakonec se knihovníci vystěhují z budovy Staré radnice do nových prostor. Nová Krajská knihovna vysočiny u kulturního domu Ostrov se staví už dva roky.

Kraj Vysočina, jak upřesnil náměstek hejtmana Martin Kukla, za stavbu nové knihovny zaplatí 143 miliónů korun bez DPH. Zároveň s novou knihovnou vyroste v jejím těsném sousedství parkovací dům za 37 milionů korun bez DPH, který financuje město Havlíčkův Brod.

Původní návrh nové knihovny krajské zahrnující návrh stavby i zpracování dokumentace o umístění stavby vytvořil tým architekta Milana Stejskala - Petra Holasová, Lucie Křížová a Veronika Bukáčková, následně projekt dokončila kancelář Artprojekt Jihlava. Novostavba krajské knihovny má tři podlaží, přičemž nejspodnější z nich poslouží jako depozitář pro tisíce publikací. Železobetonový skelet knihovny stojí na až 11 metrů hluboko zapuštěných pilotách, v nejvyšším bodě je knihovna 13 metrů vysoká. „V přízemí knihovny je recepce. Vstupu dominuje velké schodiště. Samotné architektonické pojetí nové knihovny nemá zatím v regionu obdoby, celá západní stěna je pokryta odolnou vegetací, na střeše knihovny je malá terasa,“ popsala novostavbu mluvčí kraje Jitka Svatošová.

Současné prostory, ve kterých sídlí krajská knihovna v Brodě už kapacitně dávno nevyhovují. „Nová budova vyřeší prostory pro veřejnost, výpůjční místa, studovny i depozitář, který se nyní nachází nyní v jiné budově stovky metrů od sídla knihovny,“ poznamenal Martin Kukla. Budoucí krajská knihovna nabízí velký konferenční sál pro kulturní, společenské i vzdělávací akce s kapacitou asi 100 osob a kavárnu s romantickým výhledem na řeku Sázavu. V budově nechybějí ani dva technické výtahy a jeden výtahem pouze pro přemísťování knih.