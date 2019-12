Havlíčkův Brod – Nový on-line katalog pro vyhledávání dokumentů z fondu si musela pořídit Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě. V souladu s podmínkami výběrového řízení zvítězila nejlevnější nabídka. Na nový katalog Tritius si ale někteří čtenáři nemohou zvyknout.

Podle knihovnice Hany Lacinové (na snímku) jde při práci s katalogem spíš o sílu zvyku. | Foto: Deník / Štěpánka Saadouni

Údajně je ve srovnání s původním katalogem mnohem horší, méně přehledný ani grafika není nejlepší. „Už si u vás nemůžeme objednat knihy z domu, co jste to vymysleli? V tom se nedá hledat. Já na to špatně vidím. Takové připomínky slyší brodští knihovníci v posledních dnech často. Ale najdou se i výjimky.