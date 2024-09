/VIDEO/ Tématu Veřejné dopravy Vysočiny (VDV) se hejtmanství věnuje už několik let. Třebíčská městská hromadná doprava byla součástí jako první, letos se podařilo integrovat jihlavské autobusy a trolejbusy. Další města jsou dále mimo systém. Kandidáti na hejtmana dostali jasnou otázku: Je podle vás stávající integrace veřejné dopravy pod Kraj Vysočina dostatečná a dotažená do konce?

Není. V odpovědi byli lídři jednotlivých stran a hnutí zajedno, lišili se ale při zdůvodnění svého stanoviska. „Dotažená do konce není, ale je to proces. Prosím, abychom si uvědomili, že to není jeden den, ale trvá to dva tři roky,“ zhodnotil lídr Socdem Jiří Běhounek, který byl v minulosti dvanáct let vysočinským hejtmanem. Poukázal přitom na současné peripetie v oblasti stavebního řízení.

Jasný názor na budoucnost veřejné dopravy má lídr koalice SPD, Trikolora a PRO, poslanec Radek Koten. „Malé obce jsou špatně dopravně dostupné, cestou jsou malí dopravci, kteří budou mít malé autobusy,“ prohlásil. Jednička koalice Stačilo Miloslav Vrzal by se chtěl naopak zaměřit na návaznost na dálkové spoje.

Jak odpovídali další kandidáti na hejtmana Kraje Vysočina? Na jejich reakce se podívejte ve videoanketě Deníku. V sérii našich videoanket budou v dalších dnech následovat téma nedostatku zubařů a pediatrů nebo otázka úložiště radioaktivního odpadu na Vysočině.