Na komplikace v provozu už si zvykla Lenka Šťastná. „Kolem obchvatu jezdím denně kvůli práci. Doprava není úplně ideální. Ale snažím se nad tím nepřemýšlet a jedu, kudy to zrovna jde. Zácpy jsou tam často,“ prozradila s tím, že jí bude vyhovovat, pokud se situace nezkomplikuje. „Dneska jsem ještě viděla, jak se na ně dělníci pracují,“ doplnila Šťastná.

Obchvat Havlíčkova Brodu: dělníci pracují na mostě přes Šlapanku a na trati

I přes zákaz stavebního povolení nejde práce zastavit ze dne na den. „Nelze očekávat, že v okamžiku takového rozhodnutí ustane na staveništi veškerá práce. Stavební zákon nám totiž ukládá povinnost zajistit místo proti vzniku škod. A to na zdraví i majetku. Proto staveniště nemůžeme opustit okamžitě,“ přiblížil Jan Rýdl, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic České republiky.

Dodal zároveň, že Ředitelství respektuje rozhodnutí soudu. „Zdůvodnění pečlivě studujeme. Myslíme si, že to, co vytkl, je spíše detail. Půjde to relativně snadno napravit. V nejbližší době bychom v rukou opět chtěli mít platné stavební povolení,“ uvedl Rýdl s tím, že nedokáže zaručit, jestli se podaří výstavbu dokončit do příštího roku.