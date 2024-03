Studentka prvního ročníku Adéla Bártová dokázala připravit nejchutnější králičí hřbet. Její spolužačka Tereza Bartošová okouzlila porotu originální žemlovou. První místo studentky potěšilo a zájem Deníku zaskočil. „No to je zrada, to jsme nečekaly že budeme v novinách a ještě řekněte že na internetu,“ diví se budoucí kuchařka Adéla a dodává, že kdyby něco takového tušila, měla by v soutěži ještě větší trému. Adéla Bártová si obchodní akademii obor kuchař číšník sama vybrala a jak zdůrazňuje, nelituje toho. „Je to super škola. Moc mě to baví. Vždycky jsem ráda vařila a doma mě v tom podporovali,“ zdůrazňuje. Sympatická blondýna Tereza Bartošová si přeje být cukrářkou. Ráda peče, hodně receptů ji naučila babička.