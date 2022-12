Do Jeníkova míří několik tisíc lidí. Kdo přichází těsně před začátkem, má smůlu neuvidí asi nic. Náměstí je rozdělené bariérami a za nimi se tlačí davy.

Krampusáci se zatím skrývají v prostorách jeníkovské radnice. Ne jedna, ale několik skupin najednou. Hlavní slovo má pořadatel, Krampus Vysočina Polná. „Čertovské masky oblékáme přes dvacet let, ale jako Krampusáci vystupujeme zhruba od roku 2017. Nabízíme krampus fire-show po celém Česku i v zahraničí. Nedávno jsme vystupovali v Rakousku,“ říká šéf skupiny Petr Jelínek a dodává, že o Krampusáky je stále větší zájem, hlavně před Vánoci.

V době, kdy Krampus Polná začali vystupovat, byli tihle pekelníci u nás vzácností. Teď různých krampusáckých skupin přibývá. Jejich složení se mění. Pekelníci přicházejí a odcházejí. Straší dospělí i děti. Dokonce celé rodiny. Kostým Krampusáka Jirky je něco mezi čertem a vikingským bojovníkem. „Na krampusácké show jsem poprvé, se skupinou ale zkouším dva měsíce,“ svěřuje se pekelnický elév. Naopak Krampusák Ladislav Hrdlička patří ke těm zkušeným a na dotaz proč si vybral zrovna tenhle druh zábavy odpovídá: „Baví mě to.“

Typické jsou pro Krampusáky výrazné kostýmy a děsivé masky. „Kostýmy si necháváme posílat z Rakouska,“ upřesňuje Petr Jelínek. Tam mají krampusácké průvody letitou tradici. Kostýmy ale nejsou levné, počítají se v desítkách tisíc.

Diváci u bariér na náměstí se už nemohou dočkat. Muzika duní a Krampusáci se hrnou z radnice ven. Osmiletý Petr Valenta z Čáslavi se doslova lepí na zábradlí a nadšeně fotí. Jeho mamka Soňa je zdrženlivější. „Kostýmy jsou nádherné, muzika taky, ale sama bych sem nejela. Bude se mi o těch příšerách zdát. Naše tradice to není,“ dodává. Radek Tesař přijel do Jeníkova ze Žďáru nad Sázavou s celou partou. „Museli jsme to vidět. U nás Krampusáci nejsou,“ hlásí nadšeně. Alpští čerti straší o sto šest. Výrostci, kteří u jedné bariéry chtěli plácnout pekelníka po zádech, před děsivou maskou rychle couvají.

Krampusáckou fire-show pro diváky v Jeníkově zajistilo město Golčův Jeníkov společně s Krampus Vysočina Polná. Jako vánoční dárek. Vstupné se neplatilo.

Petr Jelínek a jeho skupina bere svoje vystupování vážně. Každá show má předem připravenou dramaturgii. Skupina investuje obrovské prostředky do masek, rekvizit, ozvučení, pyrotechniky. Bez ohledu na pekelné vzezření skupina pravidelně spolupracuje s nadačním fondem Dobrý anděl.