Co s farou v Pohledu? Lidé nahlas uvažují. Například František Rychetský v ní vidí zázemí pro kulturní a společenský život v obci. „V budově by mohly být například klubovny pro naše spolky,“ navrhl Rychetský.

Jak ale dodal, nemovitost má zásadní problém. „V budově nejsou toalety, někde ani přívod vody. Náš spolek zahrádkářů tam chtěl udělat pravidelnou letní výstavu květin, ale kvůli chybějícímu hygienickému zázemí jsme od toho upustili,“ konstatoval zahrádkář.

Fara v Pohledu je historický skvost. Stavbu navrhl slavný barokní architekt Jan Blažej Santini-Aichel, od jehož smrti letos uplyne rovných tři sta let. "V roce Santiniho je vhodné pokusit se získat dotaci na opravu a celoroční využití objektu. Jsou tam historické sklepy i unikátní černá kuchyně,“ uvedl místostarosta Havlíčkova Brodu Libor Honzárek, který působí ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

Rekonstrukce je podle starosty Pohledu Milana Klementa dobrá myšlenka, ale běh na dlouhou trať. „Co s farou, to si musíme v Pohledu rozmyslet. Není možné se bezmyšlenkovitě pustit do opravy historické budovy a pak ji nechat ležet ladem,“ konstatoval.

Tipy na využití fary v Pohledu



Kulturní zařízení, muzeum a galerie, zázemí pro spolky v obci, klubovny



Stylová kavárna, hotel a pohostinství dle vzoru Cafe Fara Klentnice na Pálavě



Sociální služby, dům pro seniory, pečovatelské zařízení

Stejný názor má i místostarostka Petra Dvořáková. „Je to významná kulturní památka. O to horší je ale najít využití. Stavební úpravy jsou komplikované a drahé. Například oprava střechy stála kolem dvaceti milionů,“ upřesnila Dvořáková. Podle starosty Klementa by k budoucímu využití fary pomohlo spojení se sousedním zámkem, který obec v minulosti prodala soukromému vlastníkovi. „Měl velké plány, ale pokud vím, v zámku se kromě základní údržby neděje vůbec nic,“ konstatoval starosta.

Budova fary v Pohledu byla podle obecní kroniky postavena v roce 1714 z iniciativy abatyše Konstancie Marquartové. Faráři v Pohledu bydleli až do konce druhé světové války. Pak v budově sídlil Místní národní výbor, v přízemí se zřídily dva obecní byty a farář využíval první patro.

Od roku 1970 v domě sídlil Státní okresní archiv, který v Pohledu zůstal až do roku 1994. Poté se budova vrátila farnosti. Z iniciativy pátera Jakuba Jana Meda byla v letech jeho působení (2000–2005) opravena fasáda a střecha fary. Páter také nechal v přízemí zřídit kapli svatého Bernarda. Od roku 2009 však Biskupství královéhradecké nabídlo objekt jako nevyužívaný k prodeji, obec faru získala do svého majetku v roce 2011.

Další méně známé památky z díla Santiniho na Vysočině



Poutní místo svatá Anna u Pohledu Havlíčkobrodsko. Panská hospoda Ostrov nad Oslavou. Obyčtov kostel navštívení Panny Marie. Panská hospoda Vojnův Městec. Kostel svatého Petra a Pavla Bobrová. Zvole kostel svatého Václava. Kostel svatého Jana Nepomuckého Vyklantice. Santiniho krystal neboli Boží muka u Bobrové. Humpolec farní kostel svatého Mikuláše. Dvůr a zámeček Lhotice. Kostel svatého Jana Křtitele Malé Bříště. Kaple Nanebevstoupení páně Měřín, kaple svatého Cyrila a Metoděje Šintlochy, Veselíčko hospodářský dvůr Grangie svatého Václava.

Santini Aichel (1677 – 1723) se narodil s tělesnou vadou – byl na část těla ochrnutý a chromý. Vyrostl na Starém Městě, kde se také ve zdejším cechu vyučil kameníkem. Ve svých projektech spojoval znalosti matematiky, geometrie, numerologie i katolické symboly. Za 23 let projektantského působení navrhl téměř stovku sakrálních, palácových i hospodářských staveb.