Křešín a Vyklantice spojily v rámci projektu Pošta Partner své síly

Křešín, Vyklantice – Na Pelhřimovsku se proměnily další dvě pobočky České pošty, a to v rámci projektu Pošta Partner. Konkrétně se jedná o Křešín a Vyklantice, ve kterých začaly nové Pošty Partner fungovat od 1. listopadu.

Česká pošta - Partner.Foto: Deník/Jiří Sejkora

Zmíněné obce navíc spojily své síly a do projektu šly společně s tím, že v obou pobočkách je zaměstnaná jedna pracovnice. „Původně jsme novou pobočku Pošty Partner chtěli otevřít 1. září. Tento termín jsme ale museli posunout, protože k naší pobočce jsme si přibrali ještě Poštu Partner ve Vyklanticích, takže budeme obsluhovat pobočky dvě,“ vysvětlila starostka Křešína Lenka Fantová.

Stejným způsobem provozovala obě pobočky v minulých letech i Česká pošta. „Dříve to taky tak fungovalo. Česká pošta měla jednu zaměstnankyni, která pracovala půl dne u nás a půl dne na poště ve Vyklanticích, takže my jsme to vlastně jenom okopírovali,“ usmála se Fantová.

Dodala také, že k této variantě se v Křešíně přiklonili z důvodu snazšího hledání vhodné pracovnice. „Poštu Partner jsme chtěli provozovat pouze v Křešíně, ale pak jsme zjistili, že by byl problém sehnat pracovnici pouze na čtyři hodiny denně,“ prozradila křešínská starostka.

Místo, kam si tamní obyvatelé chodili například pro své zásilky, se v Křešíně od 1. listopadu nezměnilo. Ve Vyklanticích však nové prostory pro provozování Pošty Partner hledat museli. „Pro tyto účely jsme museli přizpůsobit a opravit budovu naší bývalé požární zbrojnice,“ informovala Zdeňka Průšová, starostka Vyklantic.

Jiného provozovatele pobočky Pošty Partner prý ve Vyklanticích ani nehledali. „Máme tu takový malý obchod, ale to si myslím, že by nebylo to nejlepší řešení,“ komentovala Průšová.

Provozní náklady prostor, ve kterých se pobočka Pošty Partner nachází, si každá obec řeší sama. „Mzdu pro pracovnici a komunikaci s Českou poštou, která se týká například obratu v jednotlivých pobočkách, budu mít na starost já. Každý měsíc mě tedy čeká ohledně toho papírování,“ nastínila Lenka Fantová náplň své nové pracovní povinnosti s tím, že se jedná o službu obyvatelstvu, pro kterou musí něco obětovat.

Jestliže by v Křešíně a ani ve Vyklanticích do projektu nešly, obě pobočky České pošty by tak zanikly. „Potom je nejbližší pošta v Lukavci nebo v Košeticích. Tam by ale lidé, kteří nemají auto, museli dojíždět autobusy. V obou vesničkách žijí dvě třetiny důchodců a my se jim musíme snažit vyjít vstříc alespoň tímto způsobem,“ zdůraznila Fantová.

„Budeme se snažit udělat pro lidi maximum, aby tu Pošta Partner vydržela co nejdéle a aby byli všichni spokojeni,“ doplnila vyklantická starostka.