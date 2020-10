Stavět se má nejdřív za dva roky. Hlavní investor zaplatí asi šedesát milionů korun. Město Havlíčkův Brod bude stát sedm set metrů nové silnice vedoucí k osadě Mendlova Ves přes dvacet milionů.

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic JihlavaÚpravu kritického místa u Svatého Kříže žádají řidiči už léta. Původní verzi v podobě odbočovacích pruhů, zamítla policie. Letos ale přišlo Ředitelství silnic a dálnic s velkorysým návrhem. Podle ředitelky Marie Tesařové navrhli odborníci, kteří lokalitu zkoumali, postavit před dnešní první odbočkou na Svatý Kříž směrem od Brodu kruhový objezd. Jedna část by směřovala do Svatého Kříže, druhá do Ovčína a Mendlovy Vsi. Vše by spojovala silnice v délce 700 metrů souběžně se silnicí 38. Ovšem obyvatelé osad se na to dívají s rozpaky.

Projektant se totiž rozhodl zrušit všechny odbočky, které vedou dneska ze silnice I/38 u Svatého Kříže do osad a na okolní pole, takže místní zemědělci by se už na vlastní pole nedostali. Podle radního Libora Honzárka řešení existuje. „U silnice od Svatého Kříže na křižovatku u Mendlovy Vsi bude závora,“ konstatoval radní. Takže farmář, který bude muset zajet na pole, dostane od závory klíč. Tento návrh podle Honzárka respektuje policie i Ředitelství silnic.

Přesné datum, kdy se křižovatka u Svatého Kříže začne přestavovat, není zatím dané. Příští rok to ale určitě nebude. „Příští rok bude projekt, jestli se stavba zařadí do roku 2022, nebo to bude až později, zatím nevíme,“ sdělil místostarosta Zbyněk Stejskal. Podle studie se kruhový objezd posune asi o sto metrů blíž k Brodu. Studie počítá kolem objezdu s osvětlením, přechodem pro chodce i autobusovou zastávkou. I ta by ale měla být na jiném místě než je dneska.