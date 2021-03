Staří kronikáři na vsi vymírají, mladí nemají zájem. „Ale u nás je to jinak,“ chlubí se starosta obce Herálec Jiří Ulrich a dodává, že k vedení místní kroniky se dobrovolně upsal před devíti lety chalupář Jaroslav Rek. „Já se kroniky ujal, když obecní kronikářka zemřela,“ vysvětluje pan Jaroslav, původním povoláním poštovní úředník, dneska již důchodce.

Jak říká, do Herálce jezdil léta na chalupu. Když obec přišla o kronikářku, rozhodl se, že po ní převezme štafetu. V té době měl v psaní kroniky už slušnou praxi. „Mám tady kroniku naší chalupy. Vedu ji poctivě od doby, kdy jsme se sem nastěhovali. To je už skoro 30 let. Zaznamenal jsem tam, jak vypadala chalupa v době, kdy jsme ji koupili a co všechno jsme tam udělali,“ říká pan Jaroslav.

Jak dodává, ovšem něco jiného je vést kroniku jen tak podomácku a nebo být kronikářem oficiálním. „Já mám tu nevýhodu, že nejsem místní. Takže neznám všechny souvislosti. Proto se musím dívat do starých zápisů a dohledat údaje na internetu. Například když mě učitelky ze školy požádaly, abych pro děti uspořádal besedu o historii obce,“ povzdechne si kronikář.

Jak říká s obdivem, byla jeho předchůdkyně ve vedení zápisů neuvěřitelně pečlivá. „Například o počasí v Herálci dokázala popsat až osm stránek. To bych nedokázal,“ ukazuje staré zápisy.

Jaroslav Rek si o významných událostech v Herálci pořizuje každý měsíc poznámky. Jednou za rok je pak úhledně jako svědomitý poštovní úředník přepíše do kroniky perem s neblednoucím inkoustem. Na otázku jaké nejzajímavější zápisy do kroniky udělal, odpovídá, že v Herálci k žádným dramatickým událostem, v době, kdy je kronikářem, zatím nedošlo. „Kriminalita je tady skoro nulová. Snad jen, že tu bylo kdysi pět hospod a zůstaly jen dvě. I ty jsou dneska kvůli covidu zavřené. Psala mi jedna Češka, co žije v Německu, že pátrá po svých kořenech. Její předek byl v Herálci loutkář. Já obešel několik starousedlíků, ale nedozvěděl jsem se o loutkovém divadle v Herálci bohužel skoro nic,“ dodává kronikář.