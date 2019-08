Značně obsáhlý seznam včetně výuky náboženství nabízí AZ Centrum Havlíčkův Brod Středisko volného času. Středisko myslí jak na školáky s uměleckým založením, tak i na sportovce, přírodovědce a mladé techniky, pestré jsou i ceny za účast v kroužku. Například plastikovým modelářem se může školák stát za tisíc korun ročně, stejná je i cena kroužku mladých rybářů. Výuka jógy pro děti stojí asi 1500 korun ročně. AZ Centrum nabízí i vcelku originální kroužky jako je třeba Cheerleading. To je širokospektrální sport, který v sobě zahrnuje prvky gymnastické, akrobatické a taneční. Rozvíjí a využívá všechny složky tělesné kondice – flexibilitu a pohyblivost, rovnováhu a koordinaci, sílu a vytrvalost. Roční poplatek v kroužku činí 1500 korun.

Novinkou je výuka zpěvu, hry na ukulele nebo dokonce hraní s kapelou. Tam už jsou ceny vyšší, třeba hraní v kapele stojí 3000 korun na rok. Tradičně velkému zájmu se těší keramika a modelování. „Vlastníme kvalitníkeramickou pec, válcovací stolici, hlínu nakupujeme už připravenou v kusech, k dispozici máme různobarevné glazury," prozradila Květa Cempírková, která práci s keramikou učí nejen děti, ale i dospělé.

Dlouhá a pestrá je i nabídka Střediska volného času v Ledči nad Sázavou. Například společenskému chování se mohou mladí obyvatelé Ledče učit v tanečním kurzu o 13 lekcích za 2200 korun. Středisko myslí jak na malé umělce, tak i sportovce. Celkem 10 kroužků se specializuje jen na tanec. Průměrná cena je kolem 850 korun.

Hlavně pravidelně

„U nás je to každoroční boj,“ říká Věra Jakešová z Havlíčkova Brodu a dodává: „Dcera je akční, nejdřív neví, jaký kroužek si honem vybrat, jenže za dva měsíce jí to přestane bavit a chce jinam,“ povzdechne si paní Věra. Jenže i na takové případy provozovatelé Domů dětí a mládeže pamatují takzvanou poloviční sazbou. Kroužek si mohou rodiče pro dítě předplatit jen na půl roku. Když se ukáže, že kroužek dítě nebaví, není problém přejít jinam.

Podle mladého tatínka Luboše Čermáka z Havlíčkova Brodu je pravidelná činnost dětí v nejrůznějších zájmových útvarech tím nejlepším, co si lze do života přát. „Získají tam jak zkušenosti a znalosti v tom, co je zajímá, a také důležité společenské vztahy mezi ostatními. A to vše budou jistě do budoucího života neodmyslitelně potřebovat,“ konstatuje pan Luboš.

Podle psychologů se ale nic nemá přehánět. „Odborníci se shodují, že tři mimoškolní aktivity týdně jsou pro dítě akorát. A především, že i malý žáček má právo spolurozhodovat o svém programu, chce-li někdy jen lenošit u pohádky, má na to svaté právo, přetížení dítěte nic neřeší a už vůbec by dítě nemělo plnit neuspokojené ambice rodičů,“ konstatuje učitelka Ivana Nečilová.

„Taneční lekce pro naše nejmenší jsou vedeny formou zábavy, kdy je našim cílem je naučit děti základní rytmiku, jednoduché kroky, na konci školního roku jsou děti samostatně schopné zúčastnit se tanečního vystoupení a soutěží,“slibuje kroužek taneční skupiny Sweet Diamond který vede v Ledči Zuzana Šimoníček. Zápisné činí na celý rok 750 korun. Zajímavý je i kurz mediální výchovy. Ten vede Oldřich Bíla. „Podstatou je zvládnutí základů tvorby televizní reportáže od vlastního námětu, natočení až po střih. Účastníci kurzu se naučí ovládat střihový program, ale také vystupovat před kamerou a mluvit do mikrofonu,“ popisuje činnost kroužku, který se těší velkému zájmu, vedoucí Oldřich Bíla.

Pestrý výběr, různé ceny

Veliký a pestrý výběr kam po škole do kroužku do kroužku mají školáci v Jihlavě. Tamní Dům dětí a mládeže vede Vilibald Prokop. Různorodé jsou i ceny. Snad nejdražší je individuální hra na klavír, kde roční kurz stojí 8000 korun, o něco levnější je individuální hra na keyboard. Mladým akvaristou a teraristou se může dítě stát za 1100 korun ročně. Divadlu se mohou děti věnovat v kroužku Kašpárek. Roční poplatek je tisíc korun. Zájem je značný. „Je možné, že v září dojde ještě k malým změnám. Zatím není možné se do kroužků přihlašovat, to bude až od pondělí 2. září,“ upřesňuje ředitel DDM. Do kroužku Trdlohrátky zaměřeného na hry a cvičení, se mohou zapojit rodiče i děti za 480 korun ročně, tisícovku ročně stojí kroužek malého zálesáka. Active Středisko volného času je příspěvková organizace ve Žďáru nad Sázavou. Také tady se dětem nabízí přehlídka různých aktivit zaměřených na hudbu, sport, přírodu, techniku a umění.

Active nabízí v novém školním roce například i výuku paličkování. „Kroužek je ideální pro děti od osmi let, dívky, začátečnice i pokročilé, děti se naučí základy paličkování, šité krajky, ručního vyšívání a mohou vytvářet i svoje vlastní návrhy,“ říká o kroužku vedoucí Jaroslava Lánová. Kroužek stojí 1300 korun na rok.

Velký výběr kroužků mají i děti v Chotěboři, kde nabízí svoje aktivity DDM Junior. Snad nejdražším kroužkem je výuka horolezectví. Stojí 2200 korun ročně, vedou ho David Kroupa a Martin Pochop. Dítě se naučí lézt jak na speciální horolezecké stěně, tak i na skutečných skalách. Malým novinářem se v kroužku Junior reportér může dítě stát za 800 korun ročně. Keramické kroužky stojí kolem 1300 korun ročně. Velký zájem je v Chotěboři také o kroužek železničních modelářů, který pořádá tradiční zajímavé výstavy. Nabídka kroužků se podle vedení DDM Junior každý rok trochu mění, podle zájmu dětí.

„Junior je uznávaným centrem volnočasových aktivit na Chotěbořsku. Z dotazníkového šetření, vyplývá, že aktivity Junior DDM-SVČ jsou ohodnoceny průměrnou známkou 1,65. Junior na svých akcích i v rámci svých aktivit prokázal, že je schopen poskytovat kvalitní služby a jeho zaměstnanci jsou kvalifikovaní a schopní organizátoři,“ informuje ředitelka Alena Jandová.

Bez nadšenců to nejde

Se základní nabídkou několika pohybových kroužků, keramikou, výtvarným a dramatickým kroužkem, která stačila dětem tak před dvaceti lety, by dnes totiž žádné středisko volného času nepochodilo. I tady je třeba reagovat na moderní požadavky doby, na nové informační technologie, protože konkurovat počítačovým hrám a sociálním sítím je pořád těžší. Zájmové kroužky nebo kluby vedou obvykle externí pracovníci. Velice často to jsou studenti středních a vysokých škol. Do řad lektorů se hlásí třeba také ti, kteří sem dříve chodili jako děti a nyní jsou dospělí a mají zájem předat své znalosti dál.

Obsazenost kroužků je různá, například u rukodělných kroužků nebo při výuce na hudební nástroj je optimum 6 až 8 dětí, ale na pohybové či taneční kroužky je taková návštěvnost, že musíme zájemce rozdělit i podle pokročilosti. Samozřejmě DDM nemůže otevírat kroužek, kde by byly dvě nebo tři děti.

Na vedení kroužků nemůže DDM poslat zaměstnance na školení, toho člověka to musí bavit a musí mít k tomu nadání a nějaký vztah, jinak to ty děti samozřejmě poznají. Když o nějaký kroužek není zájem jeden rok, zkusí ho DDM do nabídky zařadit v roce následujícím. „Problém je, že vedoucích odborníků je stále méně, a ještě méně je těch, kteří chtějí ve svém volném čase pracovat s mládeží,“ posteskl si v minulosti třeba vedoucí ledečského střediska Miroslav Hánečka.