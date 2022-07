Zas o kus blíž je proměna nebezpečné silnice z Havlíčkova Brodu do Jihlavy u Svatého Kříže. A to díky změně územního plánu, kterou schválili brodští zastupitelé. Změna umožní na osmatřicítce postavit kruhový objezd. Předběžná cena je přes osmdesát milionů korun.

Závody u Svatého Kříže končí, řidiče hlídá radar

Nehody u Svatého Kříže



* Červen 2021: srazila se dvě auta, dva lidé zemřeli

* Květen 2021: nehoda čtyř aut, jeden člověk zemřel, tři v nemocnici

* Listopad 2019: srážka auta s návěsem a dodávky, dvě vážná zranění



Zdroj: Policejní statistiky

Okamžik, kdy se u Svatého Kříže objeví bagry, je však ještě daleko. Podle Ředitelství silnic a dálnic k tomu dojde nejdřív za tři roky.

Stavba kruhového objezdu u Svatého Kříže konečně vyřeší problematickou dopravní situaci. To si myslí zdejší osadní výbor, obyvatelé Ovčína, Mendlovy Vsi i řidiči, kteří tudy jezdí.

Tomáš Hermann ve Svatém Kříži bydlí. „Náš osadní výbor žádá o větší bezpečnost na silnici už léta. Stávající křižovatka je špatná, je pod horizontem, řidiči nedodržují rychlost. Dokonce tady zemřeli při nehodách lidé,“ upozornil Hermann. Osadnímu výboru se podařilo prosadit aspoň dílčí změny. „Zpomalení rychlosti a hlavně radar, ten moc pomohl. Kruhový objezd ale bude nejlepší řešení,“ je přesvědčený Hermann. Stejný názor má předseda osadního výboru Vít Vodrážka z Ovčína. „Výjezd z Ovčína na silnici je skoro o život. Kruhový objezd bude výhoda. Autobusové zastávky se posunou blíž k nám,“ vysvětlil Vodrážka. Podle Josefa Tesaře z Mendlovy Vsi tamní obyvatelé na kruhový objezd už netrpělivě čekají. Jiný názor má knihovník ze Svatého Kříže Jiří Svoboda. „Stavba je zbytečně nákladná. Omezení rychlosti a radar u Svatého Kříže stačí, doprava se zklidnila,“ prohlásil knihovník Svoboda.

Zastupitelé Havlíčkova Brodu nekladli změně územního plánu překážky. „Schválili jsme ji jednomyslně,“ upřesnil po jednání havlíčkobrodský místostarosta Libor Honzárek. Podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) je to pozitivní zpráva. „Můžeme podat žádost o územní rozhodnutí. Dokumentaci pro územní řízení máme připravenou,“ konstatovala ředitelka jihlavské správy ŘSD Marie Tesařová.

Slova ředitelky potvrdil Martin Buček z komunikačního týmu silničářů, ale s tím, že k zahájení výkopových prací dojde nejdřív do tří let. Zatím jsou u Kříže nepřehledné křižovatky. Například loni v létě zemřeli při dopravních nehodách na této silnici nejméně tři lidé.

První krok, který by mohl těmto tragédiím do budoucna zabránit, bude právě kruhový objezd. Z něho povede jedna silnice směrem do Svatého Kříže. Z opačné strany na ni naváže nová silnice dlouhá necelý kilometr, souběžně s hlavním tahem, na kterou se připojí dvě místní části Brodu - Ovčín a Mendlova Ves. Jiné odbočky do Svatého Kříže, Ovčína a Mendlovy Vsi už podle ŘSD nepovedou.

Ke kruhovému objezdu se posunou i autobusové zastávky. Právě kvůli této stavbě bylo třeba změnit územní plán města Havlíčkův Brod. „Projekt přesahuje chráněné území silnice první třídy,“ vysvětlil důvody místostarosta Honzárek.