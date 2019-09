Jedna z celkem sedmi poboček odstartuje své oslavy bohoslužbami v kostele českobratrské církve evangelické. „To pramení z toho, že fungujeme na jejich půdě. Proto jsme se domluvili, že tyto oslavy uděláme společně. Nepovinné zahájení tak bude v kostele,“ přibližuje Iva Kopecká, ředitelka centra v Krupé.

Poté se celá akce přesune do krupské školy, kde bude čekat takzvaný česko-švédský stůl. „V Chaloupkách, konkrétně pobočce v Zašovicích, se totiž vyrábí i sýry. Takže bude pro veřejnost i možnost něco ochutnat. Jinak ale pojedeme na principu, kdo si co přinese, s tím, že od ostatních bude moct ochutnat to, co zase přinesli oni,“ dodává Kopecká.

Ta zároveň pokračuje v objasňování programu. „Posledními body pak bude beseda s Markem Drápalem a představení naší, od loňska certifikované, ukázkové zahrady, také se zaměříme na ostatní pracoviště Chaloupek, o nichž by naši návštěvníci nemuseli mít takové povědomí,“ říká Kopecká.

V následujících letech mají podle ředitelky Ivy Kopecké krupské Chaloupky hned několik cílů. „Jednak bychom chtěli udržet a třeba rozvinout náš trend v pořádání environmentálně zaměřených programů pro školy a seminářů pro pedagogy, které se těší poměrně velké oblibě. Myslím, že za takový měsíc už bychom nemuseli žádné termíny mít,“ myslí si.

Centrum jako takové začalo fungovat v roce 2009, jeho tehdejší začátky byly poměrně hodně komplikované. „Měli jsme tehdy jen jednu místnost, v níž nebylo skoro nic. Dnes je centrum skoro jako naše dítě a rozvinulo se do celkem tří vybavených místností, certifikované zahrady a výukového altánu, což je myslím pokrok. Tímto bych chtěla pozvat návštěvníky, aby přišli a sami posoudili rozvoj našeho dítěte,“ přidává Kopecká.

Chaloupky jsou součástí sítě tvořené celkem šesti dalšími místy. Krom Horní Krupé se tak návštěvníci mohou vydat například do Brtnice, Velkého Meziříčí nebo Třebíče. Všechna tato místa se specializují na environmentální výchovu a vzdělávání a snaží se děti i dospělé vést k ochraně přírody.