Přitom brodští radní plánovali krytý bazén v parku ještě rozšířit. Výsledky kontroly statika se zabývala i městská rada. „Podle statika potřebuje bazén spíš důkladnou rekonstrukci. Kostra bazénu je ve špatném stavu. Je opotřebovaná a zrezivělá. Nejde o přímo havarijní stav, ale důvod k zamyšlení do budoucna. Bez odborného zásahu může bazén za pár let zralý k uzavření,“ informoval po jednání rady starosta Jan Tecl.

Bazén Kotlina a jeho historie



* Postaven koncem 90. let minulého století.

* Otevřen v dubnu 1998. V roce 2003 jako první v ČR použil slanou vodu.

* Bazén je součástí relaxačního centra se zimním stadionem, tělocvičnou a posilovnou.

* V roce 2006 poškodil střechu nápor sněhu, město nechalo bazén na několik týdnů zavřít

* Kontrola statika se byla v roce 2019

* Opravy letos v roce 2021, zpevnění střechy a skleněných stěn za 1,7 milionu.

* Radní v Brodě chystají modernizaci bazénu i celé Kotliny za 100 milionů

Ovšem náklady na rekonstrukci bazénu by mohly dosáhnout částky až sto milionů korun. To by pro městskou kasu ale znamenalo pořádnou zátěž. Ovšem bez oprav vydrží bazén maximálně čtyři roky.

Do krytého bazénu v Kotlině, dokud nebyl kvůli koronaviru zavřený, nechodili plavat jen místní. Do Havlíčkova Brodu jezdili i plavci z Chotěboře, například Jiří Pátek „U nás bazén není a zřejmě nikdy nebude. Tak jsme jezdili do Brodu. Byla by obrovská škoda, kdyby i tam bazén zavřeli,“ poznamenal.

Od verdiktu statika před dvěma lety se radní rozhodli s bazénem něco udělat a využít skutečnost, že je bazén kvůli koronaviru zavřený. Ovšem i provizorní oprava nebude levná. „Oprava bude stát skoro dva miliony. Ale vyplatí se, protože životnost bazénu prodlouží,“ vysvětlil místostarosta místostarosta Zbyněk Stejskal.

Jak upřesnil, dělníci konstrukci střechy zpevní, zajistí i skleněná okna ve stěnách. Ovšem, jak dodal Stejskal, je to jen provizorní řešení. Bez náročné rekonstrukce se bazén stejně neobejde.

Podle Stejskala už radní chystají podrobnou studii, jak bazén i celý relaxační areál Kotlina do budoucna vylepšit. „Uvidíme do budoucna. Všechno záleží na penězích. Jistá možnost, jak získat finance na tak náročnou akci jsou dotace. Uvidíme, co si budeme moci časem dovolit,“ podotkl Stejskal a dodal, že Technické služby, které bazén provozují, už založily spořící fond ze kterého by bylo možné opravy budovy zaplatit.

Studie nové podoby bazénu i celé Kotliny je skutečně velkorysá. Počítá se saunovým centrem, masážemi.

Radní uvažují dokonce o možnosti spojit bazén a relaxační centrum tobogánem. „Ovšem bazén by zůstal ve stejné podobě, včetně plaveckých drah,“ konstatoval Stejskal s tím, že taková akce byla přišla až na 100 milionů.