Konal se tady totiž už čtvrtý ročník kulinářské soutěže Kuchař Vysočiny Junior, v níž hrála hlavní roli právě kachní prsa. Jako dezert pak studenti kuchařských oborů z celé Vysočiny, Chrudimi a slovenské Nitry připravovali čokoládový fondant.

„Každý rok se snažíme vybrat nějakou lokální nebo sezonní surovinu. Do dezertu jsme například zakomponovali mouku z Mlýna Havlíčkův Brod. V hlavním chodu už jsme měli králíka, pstruha, vepřovou panenku a chyběla nám drůbež, tak jsme letos zvolili kachní prsa. Co bude za rok ještě nevíme, ale určitě to bude opět výzva,“ řekla s úsměvem Marie Mrázová, zástupkyně ředitele pro obory vzdělání s výučním listem a praktické vyučování.

Největším nepřítelem soutěžících byl časový limit. „Připadá mi, že se perou s časem, že to zadání bylo hodně náročné. V časovém presu se pak leknou a udělají zbytečnou chybu. Ale na druhou stranu, když jsem viděla, co všechno vymysleli, tak je skvělé, na co si troufli. Myslím si, že se gastronomie školách dobře vyvíjí a posouvá,“ zamyslela se Mrázová.

Do brodu se sjelo celkem 22 studentů denního studia. „Dá se říct, že přijely prakticky všechny školy z Kraje Vysočina a partnerská škola z Nitry. Letos se nám přihlásila také Chrudim a i když je soutěž hlavně pro studenty z Vysočiny, tak jsme jim udělili výjimku,“ přiblížila Mrázová.

Jednou ze soutěžících byla i studentka brodské hotelové školy Karolína Vaňková, která připravila fondantový dortík s červenými pomeranči v kořeněném karamelu a s krémem mascarpone. „Vařilo se mi příjemně, stihla jsem to akorát na čas. Jen mě akorát trochu znervózňovaly pohledy porotců,“ svěřila se studentka druhého ročníku.

Na soutěž se pečlivě připravovala. „Trénovala jsem dva měsíce. Tento dezert jsem zkoušela i doma a moc to všem chutnalo. Jen jsou ho teď trochu přejedení,“ zasmála se Vaňková.

Právě dezert byl letos novinkou. „Každý rok se druhý chod snažíme dělat trochu jinak. Dříve studenti dělali například předkrm. Tentokrát ale bylo vidět, že jsou to studenti kuchařského oboru a ne cukrářského, protože přeci jen s dezerty nemají tolik zkušeností. Ale myslím si, že nakonec byly výsledky velice dobré,“ dodala Mrázová.