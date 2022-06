Zastupitel Schwarz, předseda výboru pro cestovní ruch, média a kulturu města, viděl odbornou studii, která porovnávala asi dvacet měst v republice stejně velkých jako Havlíčkův Brod. „Bylo to pro mě smutné zjištění. Viděl jsem, kolik lidí se v jiných městech kultuře věnuje a jaké mají podmínky. Brod z toho vyšel nejhůř. Máme koncepci víc než deset let starou. Ta už dneska není k ničemu,“ povzdechl si Schwarz.

Jak upřesnil, kultuře v Brodě chybí hlavně odborníci a srdcaři. To si myslí také zastupitelka Eva Vyoralová. Spolkového nadšení vyprchává a do popředí se dostává jen ekonomika. „Dokud nebude ve vedení města nějaký nadšenec pro kulturu, nic se nezmění,“ dodala.

Podle Schwarze je problém v tom, že radnice zrušila samostatný odbor kultury. „Od té doby má všechno sestupnou tendenci. Byl bych pro znovuzřízení tohoto odboru,“ dodal.

Dneska se o kulturu ve městě stará odbor vnějších a vnitřních vztahů. „Ten řeší všechno. Od úklidu radnice, přes řidiče až po kulturu, a to není dobře. Na radnici má být člověk, který tomuto odvětví rozumí a dělá to naplno,“ zdůraznil Schwarz. Mít odborníka na kulturu by podle Schwarze řešilo i problém, kde brát peníze. „Sleduje granty, ví, o jakou dotaci včas požádat,“ vysvětlil zastupitel.

Podle zastupitele Milana Plodíka to zase není tak špatné. „Třeba městské divadlo a kino pracuje dobře, ale do budoucna se o penězích musí mluvit. Když bude inflace růst a porostou ceny, hodně lidí začne kulturu škrtat. Žádná koncepce to nevyřeší,“ myslí si Plodík.

Například živnostník Josef Málek škrtá už teď. „Já už si hodně vybírám, jestli třeba půjdu do kina, jestli mi vstupné stojí za to,“ přiznal.

To, že si kultura zaslouží větší pozornost, si nemyslí jen v Havlíčkově Brodě. Jana Harvánková z příspěvkové organizace města Kultura Žďár poznamenala, že sledují skladbu obyvatel i to, o co mají zájem. A co se vyplatí pořádat. „Že na kulturu nejde tolik peněz, jak by potřebovala, se říká dlouho, ale musíme se s tím vyrovnat,“ podotkla.

Kulturní akce v Havlíčkově Brodě by v budoucnu mělo řešit nové zastupitelstvo. To by se mělo postarat i o vytvoření nové koncepce. „Určí, jaké kulturní akce mají mít v Brodě přednost, ale také to, jak je zaplatit,“ doplnil starosta Jan Tecl.