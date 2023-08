Havlíčkobrodský kulturní dům Ostrov povede od letošního září nový ředitel. Antonín Axman odchází do důchodu. Na jeho židli usedne moderátor Ondřej Rázl.

Třiatřicetiletý Ondřej Rázl z Havlíčkova Brodu pracoval téměř deset let na krajském úřadě. Působí také v havlíčkobrodském zastupitelstvu. Po celé Vysočině je známý jako moderátor nejrůznějších společenských a sportovních akcí. Místní ho ale nejčastěji mohli vidět právě v havlíčkobrodském kulturním domě při moderování maturitních plesů.

Na ředitelské křeslo usedne Rázl od září. „Je to pro mě nová výzva a rád bych navázal na úspěšné vedení Tondou Axmanem. Do budoucna bych se chtěl více zaměřit na sociální sítě, online a propagaci. Samozřejmě chci zachovat to, aby do Brodu i dál jezdily špičky české hudební scény. Mám v hlavě i nějaké nové akce. O co konkrétně půjde, zatím ale nechci prozrazovat,“ reagoval nastupující ředitel Ondřej Rázl.

Dosavadní ředitel Antonín Axman odchází z postu ředitele, návštěvníci kulturního domu ho ale budou v budově potkávat i nadále. „Zůstávám v kulturním domě i dál, jako zvukař a osvětlovač,“ komentoval změnu Axman. Ten působil v havlíčkobrodském kulturním domě jako zvukař již od roku 2008, řediteloval posledních deset let. „Ondřej Rázl je vysněným nástupcem. Jsem rád, že nabídku přijal a věřím, že to bude zdatný profesionál,“ netajil se nadšením končící ředitel.

Uriah Heep i Nazareth

Axman vyzdvihl, že práce v kulturním domě pro něj samotného byla celé roky potěšením. „Domlouvat akce a poté pozorovat spokojené tváře lidí, když měli možnost vidět svého oblíbence přímo v Havlíčkově Brodě. To mě na té práci opravdu bavilo,“ zhodnotil Axman.

Ten zároveň dodal, že při práci na Ostrově se opravdu nenudil. „Hlídat ročně asi dvanáct revizí, ovládat kotelnu, vybudovat nové toalety, bary,“ komentoval Axman s tím, že podle něj se vše dá řešit s chladnou hlavou a úsměvem. „A heslo – co můžeš udělat dnes, můžeš udělat i zítra – se mi mnohokrát osvědčilo,“ uzavřel s úsměvem ředitel.

Axman se zároveň může chlubit organizováním koncertů, za které by se nemusela stydět ani největší česká města. Do Havlíčkova Brodu přivedl několikrát legendární světově známé kapely, jako například Uriah Heep či Nazareth.