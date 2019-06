Přibyslav – Důkladnou rekonstrukci za miliony korun již potřebuje kulturní dům v Přibyslavi. Letos je mu už 50 let. Zub času se na něm řádně podepsal, ani jeho interiér nevyhovuje.

„Rozhodli jsme se vypsat výběrové řízení na projektanta a na základě projektu nechat náš víceúčelový kulturní dům zrekonstruovat,“ oznámil starosta Přibyslavi Martin Kamarád (ODS). Především čelní skleněné stěny budovy už nevyhovují, jednoduché sklo nedovede bránit velkým únikům tepla. Takže ve vestibulu kulturního domu, jakmile se ochladí, je neustále zima. Jak dodal starosta, výměnu potřebuje i topení, současný systém vytápění je silně ztrátový. Hlavní proměnou by ale měl projít sál se stupňovitými sedadly. „Ideální by bylo, kdyby se podařilo sál takzvaně položit do roviny, aby vyhovoval nejen jako kino a divadlo ale i k dalším společenským akcím pro které se teď v současné podobě nehodí,“ podotkl starosta. Investice do rekonstrukce kulturního domu by přišly na miliony korun.