Jak upřesnil, kostel byl postavený v poslední čtvrtině 13. století. Ve druhé polovině 14. století přestavěn na dvoulodní a po vypálení města husity v roce 1422 dostal jen provizorní střechu. Kupole se dočkal až v 18. století, kdy se uskutečnila přístavba sakristie a trojice kaplí se zděnou arkádou a kupolí s lucernou nad presbytářem. Její poslední opravy proběhly ve druhé polovině 19. století. „Jenže začátkem roku 1909 se objevily na kupoli trhliny. Začala z ní dokonce padat omítka. Kus omítky spadl dokonce dovnitř do kostela a zničil stupně před oltářem. Naštěstí tehdy nebyl v kostele nikdo. Stát se to během mše, došlo určitě k tragédii,“ připomenul tehdejší událost Veselý.

Tehdy se sešla podle Veselého odborná komise a zjistila, že byť byla kupole opravována dokonce dvakrát, ukázal se její stav jako havarijní, takže pověstné zlaté české ruce nebyly ani v minulých stoletích někdy zlaté a všichni tehdejší řemeslníci dokonalí. „Komise zjistila, že otvory v plechové krytině teče dovnitř, protože dřevěná kostra je shnilá,“ popsal Veselý. Shnilý byl i nosník kupole a možná by netrvalo dlouho, než by se kostelní monument poroučel k zemi.

Následovala řada jednání a bylo rozhodnuto, že tehdejší vrchní inženýr Bohumil Šel předloží městské radě v čele se starostou Eduardem Šubrtem, jakožto patronovi kostela, dva návrhy na rekonstrukci.

Zatím co první varianta spočívala podle historických záznamů ve zhotovení kopie kupole v nynější podobě, druhá si zahrávala s představou hodnou památné věty majora Terazkyho ze Švandrlíkových Černých baronů hledícího na střechu kláštera v Zelené Hoře: „Gulu sundať“.

Návrh nařizoval kupoli z kostela sejmout. Počítal se střechou s plochou klenbou a prodloužením střechy chrámové lodi i nad kněžiště.

Ani jeden návrh nebyl šťastný. „V této chvíli vstoupil do jednání c. k. konzervátor Zdeněk Wirth a požádal, aby kupole nemusela být snášena dolů, jen pokud to nebude nezbytně nutné, jinak aby bylo vší mocí zabráněno vynechání kupole a tato i za cenu kopie má být kupole znovu obnovena,“ vylíčil situaci Aleš Veselý s tím, že případnou kopii označil Zdeněk Wirth za vědomý falzifikát historický i umělecký, k němuž se nová doba odhodlává, aby zachránila siluetu města.

Nakonec se kostelní kupole, jak popisuje Veselý, dočkala opravy aniž by byla snesena dolů a právě tehdy vznikla unikátní fotografie, kdy se v rozestavěném kostelním monumentu nechala v desítkách metrů nad zemí bez jistících lan fotografovat celá skupina řemeslníků v čele se stavbyvedoucím. Kde vzali tu odvahu?

Historie pověstné havlíčkobrodské kupole i historická fotografie je součástí unikátní výstavy, která je nyní k vidění v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě pod názvem Boj o malé město. Výstava trvá až do začátku října.