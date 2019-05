Chotěboř – Kupte si kabelku a podpořte znevýhodněného kluka – přesně s touto filozofií připravila Knihovna Ignáta Herrmanna v Chotěboři dobročinnou burzu kabelek. Ta bude probíhat v průběhu celého května.

Vedoucí knihovny Pavlu Dymáčkovou těší zájem lidí o charitativní burzu. | Foto: Deník / Miloš Novák

Myšlenka na charitativní projekt se v hlavách knihovnic zrodila před dvěma lety. „Chtěli jsme udělat něco, co by přineslo radost, ale i pomohlo potřebnému,“ vzpomíná vedoucí knihovny Pavla Dymáčková. Kabelky jim tehdy přišly jako dobrý nápad. „Každá z nás má doma kousek, který už třeba nenosí, ale může udělat radost někomu dalšímu. Ani zdaleka jsme však netušili, že to vzbudí takový zájem a ohlas,“ říká s úsměvem.