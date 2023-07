V současné době mohou obyvatelé Brodu najít malou rozkvetlou louku na Výšině poblíž Penny Marketu. Další je například blízko domova pro seniory Reynkova. Podle zastupitele ekologa Václava Hlaváče z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, květnaté louky lépe zvládají sucho. „Snižují náklady na kosení travnatých ploch ve městě a stávají se domovem pro celou řadu motýlů a dalšího hmyzu,“ upřesnil. Na rozdíl od takzvaných anglických trávníků, které jsou podle ekologů sterilní a nežije v nich nic.

Obyvatelé sídliště Výšina a Masarykovy ulice si už luk na okraji města všimli. Názory na jejich vzhled a potřebnost se různí. Adam Štefánek nemá rád trávy a pyly. „Nelíbí se mi to. Prach, plevel. Koukněte se na ty bodláky, tráva polehlá a rezatá. Do města to nepatří. Cenu toho nápadu ani nechci znát,“ prohlásil.

Marcela Brychtová chodí kolem kvetoucí louky nakupovat do supermarketu. „Mně se to líbí. Loučka hezky kvete. Člověka ze sídliště to pohladí po duši. Jen koukám, že už to někdo zválel,“ poznamenala.

Cesta k projektu kvetoucích luk v Brodě ale nebyla jednoduchá. První kroky začalo město podnikat už v roce 2020, vybralo místa hojně navštěvovaná, která ale nelze nijak využít. Jenže na výsadbu nebylo dost peněz. Jen pro příklad, balení travní směsi Kvetoucí louka o hmotnosti 0,9 kilogramu stálo už tehdy v běžné obchodní síti skoro 600 korun. „Vzhledem k riziku nenaplnění příjmů rozpočtu v souvislosti s Covid-19, nebude prozatím projekt uskutečněn,“ sdělil Deníku tehdejší starosta města Jan Tecl.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Loni třikrát radnice vypsala soutěž na odbornou firmu, která by kvetoucí trávníky založila, ale nikdo se nepřihlásil. Takže loučky založily v Brodě technické služby. Než se kvetoucí louka ukáže v plné kráse, trvá to dva až tři roky. Cennou službu při růstu vykonávají poloparazitické rostliny, které potlačí růst trav a udělají místo pro květiny. Podobné kvetoucí louky jako v Brodě založili i ve Světlé nad Sázavou už před dvěma lety. Jsou u železniční zastávky Světlá nad Sázavou město a v Lánecké ulici naproti základní škole.

Infoblok: Jak založit květnatou louku

Louku zakládáme do čisté půdy. Semena přírodních lučních rostlin nelze přisévat do založeného trávníku. Osiva pravých květnatých luk nemícháme s běžným travním a jetelotravním osivem.

Půdu pro výsev louky připravíme jako při zakládání pícninářských porostů na poli nebo trávníku na zahradě, ale nehnojíme a nepoužíváme herbicidy.

Výsevek semen květnaté louky je 1–2 gramy na metr čtvereční při ručním setí, na poli je možné vysévat sečkou. Hloubka setí je velmi malá – do 0,5 centimetru, aby měla semínka energii vyklíčit. Louka se nezalévá. Semena klíčí postupně během několika týdnů.

Nejvhodnější termín výsevu je jaro a podzim, ale vysévat je možné po celý rok.

Louku sekáme běžnou travní sekačkou nebo kosou čtyři a ž pět centimetrů i více nad povrchem půdy.

První rok po výsevu rostou hlavně kořínky lučních rostlin a nad zemí plevel – sekáme při výšce porostu asi dvacet centimetrů, aby se nezadusily klíčící rostliny.

Druhý rok po výsevu louka kvete.

Zdroj: Zahrádkářská poradna Radoslav Ptáček