Obrovskou vlnu zájmu vyvolala labuť s rybářským háčkem v zobáku, kterou lidé v posledních dnech vídají na řece Sázavě v Havlíčkově Brodě. Pomoci se jí snaží lidé z pavlovské záchranné stanice, hasiči i policisté. Zatím neúspěšně.

Labuť s háčkem v zobáku na řece Sázavě v Havlíčkově Brodě. | Video: poskytla Monika Brothánková

Labutě se zaseknutým háčkem si lidé všimli o víkendu. Pohybuje v asi půlkilometrovém úseku řeky od mostu u Billy po břeh u Kulturního domu Ostrov.

„Denně do stanice volá asi třicet lidí. O labuti víme, snažíme se jí pomoci. Těch pokusů bylo od neděle z naší strany i ze strany hasičů a policistů už několik. Labuť je asi hodně nakrmená, nenechá se nalákat ke břehu a je obezřetná vůči lidem s podběrákem," řekl ředitel záchranné stanice v Pavlově Zbyšek Karafiát.

Velký ohlas mezi sledujícími vzbudil i příspěvek na facebookovém profilu pavlovské stanice. Lidé si přejí hlavně to, ať se záchrana labutě podaří a pták se už brzy háčku zbaví.

Podle Zbyška Karafiáta má labuť háček zaseknutý zřejmě hned za zobákem, ale přesně se to říct nedá. Žrát může, hlady netrpí. „Problém může nastat například v případě, pokud se jí tam dostane zánět. Abychom ji mohli odchytit, je potřeba, aby byla hladová a my ji k sobě nalákali. Takže lidi by ji neměli krmit," doplnil k tomu Karafiát.

Lidé z pavlovské stanice se s labutí zřejmě setkali už loni v prosinci, kdy jí pomáhali zbavit se rybářského vlasce. „Ve skupině patnácti labutí na řece je jediná šedá. Takže to vypadá, že je to ta stejná," vysvětlil Karafiát.