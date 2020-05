Lákadlo pro mladé rodiny? Nové parcely v Jeřišně vyjdou na desítky milionů

Až dvacet milionů. Tolik by stály inženýrské sítě pro deset parcel v Jeřišně na Havlíčkobrodsku, které by do vsi přivedly mladé rodiny. Pro obec by to podle starostky Dagmar Vaňkové byl několikanásobek ročního rozpočtu. „Podpora obcí je malá a Vysočina je chudý kraj pod dálnicí D1,“ posteskla si starostka Vaňková. Netají se tím, že dotáhnout projekt parcel do konce je jejím téměř životním úkolem.

Ilustrační fotografie. | Foto: pixabay.com