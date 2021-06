Na výběr jsou skoro dvě desítky nápadů, které vzešly z radničního projektu Tvoříme GJ.

„Návrhy mohli zájemci podávat během února. Letos máme na projekt z rozpočtu města vyhrazeno 800 tisíc. Z toho 600 tisíc je pro město a 200 tisíc pro místní části,“ upřesnil místostarosta Jiří Brož.

Do hlavního finále postoupilo celkem 14 návrhů. Je mezi nimi například květinová louka, hřiště pro děti, lanový park nebo měřiče rychlosti. Obyvatelé Jeníkova mohou hlasovat do konce června. Vítězné projekty začne město uvádět do života od začátku prázdnin.