Do průvodu chodí podle Šidláka pravidelně tak třicet lidí, ale zájem každý rok roste. Vynalézavosti ve výběru masek se meze nekladou. Za faráře se převlékl například Michal Sobotka z vedení pohledského Sokola. Masky každý rok střídá. „Jednou jsem byl i Laufr co vede průvod. Nejlepší částí celé akce je cesta obcí. U každého domu se zastavíme, zazpíváme, zahrajeme. Pobavíme domácí. Dostaneme něco na zub nebo pro zahřátí. Někde se na nás už předem těší, jinde před námi domácí prchají,“ prozradil. Ne každého asi těší rozvernost maškar, ale to už k masopustnímu průvodu patří. Stejně jako přítomnost výběrčího daní v podání Petry Dvořákové. Běda, kdo jí padne do rukou. I projíždějící řidič se musí na silnici z houfu maškar vykoupit.

Průvod maškar prochází Pohledem i místní částí Simtany. Cesta končí odpoledne před obecním úřadem, kde Laufr opět vrací klíč do rukou starosty Klementa s patřičným slovním doprovodem. „Tak pane starosto, prošli jsme celou vesnici a našli jsme hodně závad. Třeba ten přechod, lávka do Simtan. Tam chybí zábradlí, pane starosto, co s tím uděláme,“ mračí se strakatý Laufr. Recept by se našel. „ Asi zvedneme daně,“ navrhuje starosta. To se samozřejmě setká s nelibostí maškar. „Tak popravíme kobylku. Bude platit za naše hříchy,“ rozhodne starosta. Pak už řezník přivádí obětního beránka celé zábavy. Kobylu, kterou myslivec složí k zemi jednou ranou. Kobylka padá a s ní i obecní hříchy. Za chvíli zas kobyla řádí mezi diváky, protože ji farář postříkal zázračnou vodou jménem sekt Bohemia.

Masopustní průvod v Pohledu pořádá obec se všemi místními spolky. Masopust lidově ostatky, fašank, moravsky voračky, voráčí, končiny, je třídenní svátek jakož i slavnostní období mezi Vánocemi a postní dobou. Zatímco jeho počátek, který nastává po svátku Tří králů má pevné datum, tak jeho konec na Popeleční středu, je závislý na datu Velikonoc a končí tak v rozmezí od poloviny února do počátku března. Výběr masek, jako cikánka, Laufr, medvěd a kobyla má většinou svůj pevně daný řád. V poslední době se ale v průvodech objevují i čistě moderní figury. Upíři, pavoučí muži nebo mimozemšťané a piráti.