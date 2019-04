„Dnes jsem byla na finančním úřadu Ledeč nad Sázavou, který je územním pracovištěm Finančního úřadu pro Kraj Vysočina. Dozvěděla jsem se, že tento úřad má být od příštího roku přemístěn do Havlíčkova Brodu,“ posteskla si Dagmar Janečková z Ledečska. Podle jejího názoru není rozdíl mezi tím, zda bude finanční úřad zrušen nebo přemístěn. Pro obyvatele Ledečska se stane prakticky nedostupným.

„Bydlím 14 kilometrů za Ledčí, v průměru dvakrát do měsíce chodím na onen úřad vyřizovat svoje záležitosti. Takže bych od příštího roku musela jet do Havlíčkova Brodu, který je pro mě vzdálen 45 kilometrů. To už tady není nikdo, kdo se zastane obyčejných lidí?“ ptala se rozhořčeně paní Dagmar.

Co ji udivilo nejvíc, je skutečnost, že třeba Humpolec je vzdálený od Pelhřimova 16 kilometrů a tam se úřad rušit nebude. Zpráva o možném zrušení finančního úřadu rozzlobila i Marii Sedlákovou z Ledečska a nebrala si servítky „Na finančním úřadě v Brodě jsem jednou byla a je to katastrofa. A do tohoto bludiště chtějí ještě nacpat úředníky z přesunutých úřadů. Je mi velkou záhadou proč chtějí rušit právě tyto dva úřadu v celém kraji,“ napsala Deníku Marie Sedláková a dodala: „Nezdá se mi to fér, kvůli nám poplatníkům a ani samotným zaměstnancům úřadu.“

Horší pracovní podmínky

Zaměstnanci finančního úřadu jsou s plánovanými změnami nespokojeni a napsali stížnost do Deníku. „V rámci snižování systemizovaných míst a snížení provozních nákladů má dojít i ke sloučení menších územních pracovišť s okresními a na místě územních pracovišť má zůstat pouze kontaktní místo 2 + 2 a to v době, kdy se zřizují nová detašovaná pracoviště finanční správy, například na Vysočině. V tomto opatření nevidíme žádné ekonomické úspory,“ napsali Deníku pracovníci územního pracoviště Finančního úřadu Chotěboř, Ledeč nad Sázavou a dodali: „Sloučení se má dotknout pouze úřadů, kde je dle kapacity teoreticky možné pracovníky namačkat, na úkor toho, že budou ztížené pracovní podmínky pro výkon správy daní. Stávající zaměstnanci malých úřadů budou zajisté z různých důvodů (komplikovaná dopravní dostupnost) zvažovat, zda přestoupí na okresní pracoviště. Státní správa přijde o další kvalifikované pracovníky.“

Zaměstnanci finančního úřadu upozornili na skutečnost, že se finanční správa neustále potýká s nedostatkem zaměstnanců, noví se nehlásí, daňová agenda stále narůstá, zkušení úředníci chybějí. „Případným sestěhováním se sníží dostupnost úřadu, zhorší se přístup ke klientům, vzdálenost i bezbariérovost,“ zdůraznili zaměstnanci finančního úřadu.

Samospráva se vzbouřila

S myšlenkou, že by měl být finanční úřad v Ledči zrušen se nechtěl smířit bezpartijní starosta Ledče Zdeněk Tůma. Svolal jednání starostů mikroregionu Ledečsko a obrátil se i na vedení finančního úřadu v kraji. „Chtěl bych vidět nařízení, na jehož základě se v Ledči bude rušit pracoviště finančního úřadu a nahradí se jakýmsi sběrným místem. Nevěřím tomu, že zrušení dvou územních pracovišť přinese výrazné úspory. V tomto státě se už léta peníze vyhazují oknem, zrušení dvou finančních úřadů to nezachrání,“ konstatoval starosta Tůma. Ve čtvrtek 25. dubna sdělil starosta Deníku jak dopadly výsledky jednání s krajským ředitelstvím FU. „Obyvatelé Ledečska nebudou muset jezdit do Brodu. Dva dny v týdnu pro ně bude na kontaktním pracovišti v Ledči úřední den, kdy budou moci vyřešit svoje záležitosti. Alespoň takový slib mi dal krajský ředitel,“ informoval starosta. Podobné to má být i v Chotěboři.

Havlíčkobrodský deník oslovil ředitelství Finančního úřadu pro Kraj Vysočina a dostal následující odpověď kterou zaslal mluvčí finančního úřadu Josef Tomek: „K uvedenému tématu jsem oprávněn vám sdělit tuto informaci. Finanční správa, stejně jako ostatní orgány státní správy, plánují k 1. 1. 2020 snižování počtu pracovníků. Rozhodně ale v této souvislosti nepočítáme s rušením žádného územního pracoviště.“