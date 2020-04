Pozor na odstávku. Ledeč bude v úterý bez elektřiny

Plánovanou odstávku elektřiny chystá na Ledečsku ČEZ Distribuce. Jedná se o odstávky elektřiny na trase Ledeč nad Sázavou/Obrvaň, které se bude konat dne 7. 4. 2020 od 7:00 do 19:00, Ledeč nad Sázavou/Souboř, které se bude konat dne 7. 4. 2020 od 7:00 do 19:00. Ledeč nad Sázavou/Habrek, které se bude konat dne 7. 4. 2020 od 7:00 do 19:00.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Luboš Hájek