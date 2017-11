Ledeč jsem si velmi oblíbil, říká zpěvák Peter Aristone

Ledeč nad Sázavou – Slovenský zpěvák a skladatel Peter Aristone se v rámci svého akustického turné s Jakubem Ondrou zastavil i v Ledči nad Sázavou. Koncert proběhl 17. listopadu ve zdejší restauraci U Řeky.

Zpěvák Peter Aristone. Foto: Ondřej Pýcha

Zpěvák v září vydal nové EP Happiest Accidents. Poprvé ho představil americkému publiku jako předskokan Marka Broussarda. Po návratu z USA hostuje na turné Chinaski a zároveň vyrazil i na vlastní turné s názvem Společné tour s písničkářem Jakubem Ondrou. Na novém EP reflektuje problémy dnešní doby a nabádá posluchače, aby nechávali život více plynout a nesnažili se mít ho tolik pod kontrolou. Šťastné náhody hrají velkou roli i v jeho životě.

„Tou nejzásadnější je zcela jistě setkání se skladatelem a producentem Sachou Skarbekem v Londýně v malém klubíku, kde jsem hrál pouze sám s kytarou a bez mikrofonu. Díky němu jsem se utvrdil v tom jak by moje hudba měla znít. Nebýt této šťastné náhody tak by svět neměl songy Gold, Fire Inside (ty se v českých rádiích dostaly do dvacítky nejhranějších singlů, pozn.red.) a taky nové EP Happiest Accidents,“ uvedl zpěvák.

Právě po vydání singlu Gold Petera oslovil americký bluesrockový zpěvák Marc Broussard, aby se k němu přidal jako předskokan na jeho turné po USA. „Bylo to úžasné a velmi obohacující. Hraní s ním mě posunulo jako muzikanta, ale hlavně jako zpěváka. Jeho nádherně znělý hlas a emotivní projev mi otevřel duši a dodal mi odvahu zkoušet nové věci a sáhnout jsi až na strop svých možností. V USA hrajeme pouze ve dvou s cellistkou Iris, takže je kontakt s publikem mnohem intimnější a cítíte se tak více nazí. Je slyšet každý drobný detail či chybičku, a to vás neskutečně posouvá dopředu. Když za vámi nestojí kapela, tak každá prekérní situace je čistě na vás,“ doplnil Peter Aristone.



Americké publikum se podle něj od českého liší nejen v přístupu k muzice, ale i k životu jako takovému. „Osobně mám pocit, jakoby si Američané koncerty víc užívali. Když se jím něco líbí, dají to patřičně najevo a je jedno odkud jste. Jestli jste jejich nebo cizinec - jdou se na koncert bavit. Aspoň publikum Marca Broussarda nás přijalo vždy vřele a bylo velmi lehké jsi ho získat,“ podotkl zpěvák s tím, že spousty úžasných koncertů zažil i v Česku.



“Jen z pohledu nás muzikantů stojících na pódiu to vypadá že Američané jsou uvolnění již na začátku koncertu, což u Čechů nebývá pravidlem a je potřeba je víc vtáhnout do děje. Když se to ale povede, tak odměna stojí za to. Myslím že za to může bývalý režim, který nás v tomto směru dost uzemnil. Pořád ale věřím, že když u nás budeme lidem ukazovat, že si mohou dovolit se projevit a více odkrýt svoje emoce, bude i jejich prožitek větší. Je to jen otázka času, protože cítím, že se to děje stále častěji,“ domnívá se zpěvák.

Během turné Peter Aristone navštíví spoustu míst. V Ledči nad Sázavou byl poprvé letos na jaře. „Naše zastávky probíhají spíše ve spěchu. Málokdy stihnu vidět víc než pódium, klub, hotel a dodávku,“ odvětil s úsměvem. „Záleží i na tom, jak máme nabitý program. Občas se povede si udělat krátký výlet, bývají však tyto chvíle vzácností. Přiznám se, že jsem v Ledči hrál poprvé v dubnu letošního roku s Mirkou Miškechovou a do té doby jsem toto město vůbec neznal. Ale už tehdy jsem si ho velmi oblíbil. Miluji malá městečka právě pro jejich intimní atmosféru a Ledeč rozhodně patří mezi moje nejoblíbenější. Jsou tady moc milí lidé a z Restaurace u Řeky je krásný výhled na hrad,“ dodal.



Peter Aristone svou kariéru zahájil jako člen skupiny Popcorn Drama. Z té později odešel a začal se věnovat vlastní kariéře. Ke spolupráci na své první sólové desce 19 Days in Tetbury se mu povedlo získat Mel C ze Spice Girls, se kterou natočil i klip, nebo Jamese Deana Bradfielda z Manic Street Preachers, který mu nahrával kytary i vokály.