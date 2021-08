Skály jsou majetkem města Ledeč, které má povinnost je udržovat a postarat se o jejich zabezpečení. „Jedná se celkem o šestnáct kilometrů masivu, který skutečně máme za povinnost pravidelně udržovat. Ovšem bez pomoci státu to není možné. Naposledy, když jsme nechali skály v Ledči zabezpečit, stálo to 20 milionů,“ konstatoval starosta Zdeněk Tůma.

Podle studentky Martiny Limbergové je Šeptouchov jednou z nezapomenutelných dominant města. „Nabízí krásné procházky. Z předních skal, které se tyčí hned nad řekou a silnicí, je pěkný pohled na celé město,“ pochvalovala si.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkUž v roce 2004 se město Ledeč skalním masivem intenzivně zabývalo a lidé, kteří pod skálou bydlí měli jisté obavy. „Trochu mě děsí ty kořeny stromů, které skálou prorůstají," řekl tehdy Deníku Jaroslav Žáček, který si koupil dům přímo pod skálou. Jak dodal, bojí se, že kořeny skálu roztahují a narušují.

Větší obavy vzbuzoval skalní masiv pod hradem. V situaci, kdy obyvatelé v žádném případě nebyli ohroženi, se město tehdy spíše preventivně přihlásilo do grantu na záchranu skal. Náklady na zabezpečení masivu odborníci spočítali na 20 milionů.

Ze skal občas podle místních i dnes padají jen malé úlomky a kameny. "Jen občas, ale stává se to," poznamenal jeden z místních Josef Pešek.

Právě sklály a jejich bezpečnost se staly letos opět jedním z bodů jednání městské rady. „Rada vzala na vědomí expertní vyjádření k současné stabilitní situaci ve svahu nad komunikací mezi zajištěným masivem Šeptouchov s výrobním areálem Kovofiniš. I skály stárnou. Kameny se hýbou. Zvětrávají na dešti a větru. Časem by mohl nastat problém,“ informoval starosta o výsledku jednání ledečských radních.

Expertní vyjádření o stavu skalního masivu v Ledči zpracoval Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR. Autorem je odborník na danou problematiku Josef Stemberk, ředitel ústavu. Naposledy nechalo město Ledeč skalní masiv zkontrolovat v roce 2008. Trvalo to tři roky. Stálo to skoro 700 tisíc. Z toho většinu nákladů uhradilo město z evropských dotací.

Ledeč nad Sázavou

První písemná zmínka: 1257

Počet obyvatel: 4 951

Skály kolem Ledče potřebují podle experta očistit od náletových dřevin a důkladně zpevnit. „Naše Lesní společnost je schopná schopné nálety odstranit, ale zajistit bezpečnost, jako jsou třeba speciální sítě, to město zajistit nemůže,“ konstatoval starosta. Vyčištění skal přijde na milion, ale zabezpečení by stálo víc než 10 milionů.

To podle starosty Tůmy město nemůže zaplatit. „Zabezpečení skal by v takovém případě spolklo peníze, které máme na údržbu města a částečně na investice. To si nemůžeme dovolit,“ poznamenal starosta. Jedinou šancí jsou podle starosty dotace z evropských peněz nebo finanční pomoc kraje Vysočina.

Hrad Ledeč nad Sázavou.Zdroj: Jindřich VosikaHrad Ledeč nad Sázavou

Největší dominantou města je ledečský hrad, který se řadí mezi nejstarší šlechtické hrady v Čechách a je jediným dochovaným hradem středního Posázaví. Vypíná se na vápencovém ostrohu nad řekou Sázavou, kde vévodí krajině a městu Ledči nad Sázavou. Pro návštěvníky jsou připravené komentované prohlídky hradních prostor, muzea a v neposlední řadě je čeká i výstup na hradní věž, odkud jsou úchvatné výhledy na město a okolí s řekou Sázavou.

Stvořidla. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/archivPřírodní rezervace Stvořidla

Stvořidla je přírodní rezervace v údolí řeky Sázavy a nachází se poblíž města Ledeč nad Sázavou v okrese Havlíčkův Brod. Kamenité koryto řeky Sázavy zde zlákalo už nejednoho vodáka. V místě rezervace se nachází vlaková zastávka, projíždí tudy totiž lokálka přezdívaná Posázavský Pacifik. Pro stanování a rekreaci je zde vyhrazeno veřejné tábořiště. Pěknou procházku si mohou užít zájemci ze Svořidel na vrch Melechov (707 m), kde je rozhledna a zřícenina tvrze z 15. století. Ta chránila poutníky na zemské obchodní cestě z Rakous do Kutné Hory. Vydají se po žluté značce asi tři kilometry. Cesta je sice do kopce, ale stojí to za to. Z chráněných rostlin lze spatřit náprstník velkokvětý a oměj různobarvý, dále tu roste suchopýr úzkolistý, oměj pestrý nebo starček Fuchsův a skály jsou porostlé trávničkou obecnou nebo třezalkou rozprostřenou. V rezervaci žije například chráněný skorec vodní, rybky loví nejen ledňáček říční, ale i vydra říční, dále jsou tu některé druhy sov a dravců.

Zámek Světlá nad Sázavou.Zdroj: Deník / Jana KudrhaltováZámek ve Světlé nad Sázavou

Necelých třináct kilometrů od Ledče nad Sázavou mohou zájemci o historii navštívit zámek ve Světlé nad Sázavou. Původní gotická tvrz s příkopy stála ve Světlé nad Sázavou už ve 14. století. Nejvýznamnějším rodem byli Trčkové z Lípy, kteří ji nechali přestavět na lovecký zámek v renesančním stylu. Další majitelé Černínové přebudovali zámek na barokní. Empírový styl přišel s hrabětem Františkem Josefem Zichou. Nakonec přibyly ještě novorenesanční prvky. V dnešním zrekonstruovaném areálu zámku mohou zájemci navštívit několik prohlídkových okruhů - Expozice historického evropského skla, Expozice historických hodin, obrazů a soch, Muzeum Světelska, Prvorepublikové pokoje, Dětské království a pohádkový okruh Na Sázavě a Únikové místnosti. Návštěvníci si mohou také volně projít upravený zámecký park o rozloze osmnácti hektarů. Park má kaskádu rybníků, upravovaných cestiček, lavičky, altánky a můstky.

Revitalizace parku Budoucnost v Havlíčkově Brodě.Zdroj: archiv Stavby VysočinaHavlíčkův Brod

Asi třicet kilometrů od Ledče nad Sázavou mohou výletníci navštívit okresní město Havlíčkův Brod. Turisté zde najdou malebné historické centrum, které doplňují četné památky, kostely a zbytky hradeb. Kousek od centra najdou milovníci procházek park Budoucnost s několika rybníky, vodopádem a řadou vycházkových cest. Parkem prochází okružní naučná stezka a navazuje na něj síť cyklostezek.

Foto v ag ID