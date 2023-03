Moderním zimním stadionem se chlubí Ledeč nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Teď městu ale chybí schopný vedoucí, který dokáže provoz stadionu zajistit. Radnice takového usilovně hledá. Zvlášť když město letos čeká velká oslava narozenin ledečského hokejového klubu.

S provozem zimního stadionu v Ledči je spojená řada povinností, město chce správce vybrat pečlivě. | Foto: Se souhlasem města Ledeč a hokejistů

Podle místostarosty Ledče Michala Simandla je se zimním stadionem spojená celá řada povinností. „Nejen se starat o provoz, ale také zajistit služby. Jednat se zaměstnanci. Mít technické znalosti, vzdělání, rozumět bezpečnostním předpisům, technologii, dokázat využít budovu i v době, kdy se v ní zrovna nesportuje ke společenským akcím,“ vysvětlil místostarosta.

Správce zimního stadionu chce radnice najít do konce března s nástupem v létě. „Protože v druhé polovině roku se u nás konají velké oslavy vzniku hokejového klubu. S přípravou je potřeba začít co nejdřív,“ zdůraznil Simandl.

Oficiální založení klubu ledního hokeje v Ledči se datuje v roce 1933. Nesl název LTC Ledeč nad Sázavou. „Do této doby se sice v Ledči hokej hrával na řece Sázavě v prostoru u hotelu Koželužna, avšak bez mantinelů, bez řádné výstroje pouze v košilích a v čepicích, ale zato s velkým nadšením a nasazením,“ píše na svém webu ledečský hokejový klub. Podle místostarosty by hokejisté uvítali, kdyby se o stadion někdo odpovědně staral a zajistil hokejistům odpovídající zázemí.

Hledají jednoho člověka, spolek nechtějí

Podle místostarosty radnice nechce svěřit vedení zimního stadionu žádné firmě, spolku nebo organizaci. „Osvědčil se nám léty způsob vedení jedním člověkem, který stadion zná a zodpovídá osobně městu za jeho provoz. Bývalý správce František Coufal pro stadion hodně udělal, než šel do důchodu. Nechceme spolek, kde je v případě problému těžké určit, kdo za co přesně odpovídá,“ zdůraznil místostarosta s tím, že by ledečská radnice viděla ráda na místě správce stadionu někoho, kdo nemá osobní vazby na místní spolky a kluby. „Mohlo by to časem vést k nespokojenosti a stížnostem,“ poznamenal Simandl.

Zimní stadion se dočkal nedávno moderní přístavby. Stadion má nové šatny s technickým zázemím a další provozní prostory. Má vlastní tréninkové centrum, jednací místnost, klubovnu s provozním zázemím a sociální zařízení. Patro je přístupné z tribuny zimního stadionu přes pavlač. Zimní stadion stavělo město Ledeč skoro před dvaceti lety za desítky milionů.