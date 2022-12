Do ordinace k doktorce Smejkalové chodila i vnučka Ivany Svobodové z Ledče. „Dozvěděli jsme se, že končí. Že její kolegyně snad pacienty převezme, ale že se musíme zapsat na pořadník. Jenže v pořadníku je prý už šest stovek dětí,“ povzdechla si Svobodová. Pokud bude dítě nemocné, je lékař povinen ho ošetřit, ale Ivanu Svobodovou zajímá, jak to bude s prevencí. Pro vnučku hledala doktora v Humpolci, dokonce i Kutné Hoře. Marně.

Podobně je na tom Jana Vágnerová se synem. „Jsem zoufalá. Připadá mi, že se vracíme do středověku,“ postěžovala si mladá matka.

K dětské lékařce do Ledče nechodili jen místní, ale i pacienti z okolních vesnic. „Obrovský problém. S lékařskou péčí je to stále horší. Přestávám to chápat,“ shrnul situaci starosta Pavel Lhoťan z nedaleké Bělé.

Uzavření dětské ordinace podle starostky Hany Hoskovcové intenzivně řeší i matky v sousední obci Hradec. „Diskuse nám ale nepomohou. Problém zůstane,“ podotkla Hoskovcová.

Lékařka Jana Smejkalová ordinuje v budově polikliniky. „Od prvního ledna odcházím do důchodu. Kolegyně Šimková dle mých informací bude rozšiřovat svou ordinaci, takže je velmi pravděpodobné, že pacienty převezme,“ informovala lékařka.

Uzavření ordinace je nepříjemná zpráva pro město Ledeč. Lékařka o odchodu řekla radnici počátkem listopadu. „Ledeč má aspoň to štěstí, že má ještě jednu lékařku. Ta část pacientů převezme, ale celý obvod zastat nemůže. Zatím pacientům nabídla pořadník, kam se mohou zapsat,“ sdělil místostarosta Michal Simandl. Jak dodal, město se snaží najít náhradu. „Pediatři nejsou. Hlavně v malých městech. To ale musí řešit někdo jiný, hlavně ministerstvo zdravotnictví,“ poznamenal.

Zástupci města ve spolupráci s doktorkou Šimkovou pracují na možnosti rozšíření kapacity dětské poradny a hledají nové lékaře, kteří by mohli prozatím alespoň částečně ordinovat v Ledči. „V tuto chvíli nemáme volná místa, ale do konce roku uvažujeme o rozšíření kapacit. Případné zájemce o převzetí do péče zařazujeme do pořadníku, všem odpovíme,“ informovala rodiče Šimková s tím, aby do ordinace nevolali, ale psali přes komunikační portál, protože by se jinak přes drnčící telefon nemohla věnovat pacientům.

Zdravotní karty dětí, které nemají lékaře, končí na zdravotnickém odboru krajského úřadu v Jihlavě. Lékařů je nedostatek ve všech oborech. Kraj Vysočina to řeší pomocí stipendií, ale ty na pediatry nezabírají. „S praktickými lékaři pro dospělé se to opravdu povedlo,“ řekl nedávno Deníku krajský radní pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný. Ale pediatrů je málo. Ti, co léčí, stárnou. Jejich průměrný věk je nad šedesát let. A noví nepřicházejí.

U dětí a dorostu je to komplikovanější. Tam se kraji povedlo přivést pouze jednoho doktora. „Pediatrie je náročný obor, který vyžaduje několik atestací. Ani zkušený primář s dlouholetou praxí si nemůže otevřít dětskou ordinaci. Zásadní odpovědnost a úkoly mají zdravotní pojišťovny a stát. Je nutné zvýšit tlak jak politiků, tak veřejnosti, aby stát svoji roli v zajištění zdravotní péče plnil,“ zdůraznil Luboš Kliment z Projektu Hippocrates.