Pro příchozí bylo připraveno i drobné občerstvení a dort s dvanácti svíčkami. „Děti si hrály, zpívaly i tancovaly. Oslavovaly spolu s koordinátorkami centra Evou Chvátalovou, Petrou Hořejšovou a Miroslavou Kadlecovou,“ sdělila mluvčí Oblastní charity Havlíčkův Brod Markéta Paculová.

„Mateřské centru je otevřené pro všechny rodiče z Ledče a blízkého okolí. Je to místo pro setkání, sdílení zkušeností, radostí i starostí rodinného života. Do centra můžete přijít v úterý od 9.00 do 11.00 hodin a ve čtvrtek dopoledne od 9.00 do 11.00 a odpoledne od 15.30 do 17.00 hodin,“ pozvala Paculová.