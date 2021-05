Od pondělí 3. května je kvůli opravě zavřená křižovatka silnic u Číhoště, která je rozdělaná do dvou etap. V květnu dělníci opraví úsek v délce 41 kilometrů. „Ve druhé etapě, která trvá do konce září, dojde k opravě úseku v délce 72 kilometrů,“ informovala v úředním dokumentu Věra Kovandové z odboru dopravy městského úřadu Světlá nad Sázavou. Práce provádí stavební firma z Havlíčkova Brodu. Pro obyvatele obcí Prosíčka a Nezdín jsou plánovány provizorní přístupové komunikace. Objížďky se týkají i autobusových spojů.

Pocítí to například obyvatelé Vlkanova, Ovesné Lhoty, Pavlova, Druhanova, Ostrova a Opatovic. Tam kde to bylo možné zůstanou zachovány příjezdové časy do konečné zastávky, zejména kvůli dalším návaznostem. „Nejzásadnější úpravy, které nemusí být na první pohled patrné z jízdních řádů,“ upozornil městský úřad v Ledči nad Sázavou. Například spojení pro cestující na trase Číhošť, Kynice směrem do Ledče nad Sázavou, Světlé nad Sázavou a zpět je s přestupem v Leštině. Vzhledem k délce uzavírky také není možné zajistit poslední odpolední spoje v obvyklých časech, protože by řidiči překročili zákonem stanovenou maximální délku jedné směny.