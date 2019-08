Ledečský zimní stadion bude mít moderní klimatizaci

Ledeč nad Sázavou – Bezmála jeden milion korun investuje město Ledeč do modernizace zimního stadionu. V rozpočtu vyčlenili radní peníze na vybudování klimatizace na zimním stadionu. Klimatizační jednotka je již objednána u fi rmy MUNTERS a rozvody by měla na základě schválené smlouvy zhotovit firma ASO s.r.o. Celková cena za klimatizaci by měla být bezmála 1 milion.

Zimní stadion v Ledči pojme až 250 lidí. | Foto: Deník/Archiv

V plánu je i přístavba k zimnímu stadionu, město už má projekt a žádost o stavební povolení. Stavět by se mělo už letos na podzim.Zásadním milníkem pro historii zimního stadionu v Ledči byl rok 2003, kdy se poprvé objevily myšlenky na výstavbu Sportovního centra, zahrnující zimní stadión. Když na počátku roku navštívil ledečskou radnici poslanec. Petr Zgarba a nabídl možnost zajištění části finančních prostředků na tuto akci, mohlo se to zdát naprostým šílenstvím. Přesto se začalo na tomto nápadu intenzivně pracovat. Výsledkem bylo 23 miliónů v návrhu státního rozpočtu pro rok 2004 na akci s názvem "Městské sportovní centrum Ledeč nad Sázavou", město se zavázalo za pomoci úvěru přidat dalších 12 milionu a za částku 35 milionu vč. DPH mohla na pozemku bývalého zahradnictví vyrůst krytá ledová plocha. Zimní stadión je kromě ledové plochy, střídaček, strojovny a technologického zázemí vybaven diváckou tribunou pro 250 stojících diváků, další místa pro diváky a fanoušky jsou přímo kolem ledové plochy za mantinelem. Pod hlavní tribunou je hlavní chodba spojující vstup na střídačky a kabiny hráčů. Zimní stadión má v současné době k dispozici 5 kabin, kdy vždy dvě kabiny mají společné sprchy a sociální zařízení. V budoucí druhé etapě by nějaká ta kabina měla ještě přibýt. Vše je účelně vybaveno masivními lavicemi a hokejovým nábytkem. Poslední kabina č.6 skýtá útočiště pro "A" team domácích HC Ledeč. V chodbě jsou rovněž instalovány lavice pro účely veřejného bruslení.

Autor: Štěpánka Saadouni