Sobíňov – Ten Francouz se asi musel zbláznit, napadlo zřejmě posádku maďarského pancéřového vlaku, když uviděli, že se letoun Breguet vrací a znovu nasazuje k náletu. Vzápětí se od trupu odlepila druhá bomba a přesně zasáhla lokomotivu s připojeným velitelským vozem. Následná exploze zničila nejen pancéřový vlak, ale i nádraží Parkaň Nana, přeplněné posilami připravenými na generální útok na Bratislavu. Pilot ale nebyl šílenec, nýbrž to byl jeden z nejzkušenějších bombardovacích pilotů francouzského letectva. A nebyl to Francouz, nýbrž Čech. Jmenoval se Bedřich Starý. Letos od jeho narození uplyne 125 let.

Bedřich Starý měl být původně zahradníkem, ale válka jeho život změnila od základů. | Foto: Archiv obce Sobíňov

Bedřich Starý, rodák ze Sobiňova (narozený 10. 7. 1894), patří mezi legendární zakladatele československého letectva. Občanským povoláním byl zahradnický praktikant. Před první světovou válkou odešel do Francie, kde v roce 1915 vstoupil do cizinecké legie. Tam absolvoval pilotní výcvik. Začátek 1. světové války ho zastihl v Paříži, kde vstoupil ihned do řad slavné Roty Nazdar. Zúčastnil se bojů u Arrasu 9. 5. 1915, které se štěstím přežil. Zraněn byl až ve druhé francouzské ofenzivě v Artois 16. 6. 1915. Po uzdravení vstoupil na popud pilota podporučíka Milana Rastislava Štefánika do řad francouzského letectva. Po pilotním výcviku v leteckých školách v Pau a Avordu na letounech Blériot a Voisin byl přidělen jako jeden z prvních letců k dennímu bombardovacímu letectvu.