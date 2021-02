Situace v části smrkového lesa byla podle starosty Ondřeje Čapka přímo kritická. „Museli jsme objednat stroj na kácení stromů Harvestor,“ sdělil starosta Ondřej Čapek. Jak dodal, kombinace tohoto typu těžby dřeva, příliš mladého napadeného porostu a tehdy také velmi nízkých výkupních cen dřeva, vedly k tomu, že si obec při tomto druhu těžby nedokázala vydělat ani na náklady spojené s těžbou.

Situace byla kritická i proto, že na začátku kalamity se kůrovcové dřevo prodávalo pod cenou. „Naštěstí výkupní ceny nyní pomalu rostou, takže nakonec bylo hospodaření v obecním lese ziskové. Z lesa tak na obecní účty koncem minulého roku putoval zisk z prodeje vytěženého dřeva převyšující 152 tisíce korun,“ zdůraznil starosta.

S prodejem dalšího kůrovcového dřeva Víska čekala na letošní rok, kdy ceny za kůrovcové dřevo opět rostou. „Zatím co loni během jara se kubík dřeva vykupoval za 650 korun, na podzim to bylo 850 korun za kubík a další vzestup cen čekáme,“ podotkl starosta. V současnosti Víska vytěžila 80 % napadených stromů. Jak dodal starosta Čapek, po těžbě musí následovat obnova holin „Tu musíme zvládnout do pěti let od vytěžení. Obnova téměř 20 hektarů poškozeného obecního lesa bude drahá,“ zdůraznil starosta Čapek. Nové sazenice chce Víska nakoupit s dotací.

Na obecní účet již byla převedena dotace přesahující 177 tisíc korun na zmírnění kůrovcové kalamity za rok 2018. Zároveň má Víska podanou žádost o dotaci za rok 2019. „Půjde o částku 364 tisíce. Vše vyplácí ministerstvo zemědělství. Pokud obdržíme poslední dotaci, tak z prodeje dřeva a získaných dotací získáme celkovou částku převyšující 500 tisíc, což považuji za mimořádně solidní,“ dodal Čapek.