O jakou houbu jde, určil Deníku Pavel Svoboda z houbařské poradny České mykologické společnosti. „Je to mladá plodnice lesklokorky lesklé,“ vysvětlil. Ve volné přírodě se vyskytuje jen výjimečně, a to zejména na odumřelých stromech nebo pařezech. Je to houba z řádu chorošotvarých a na smaženici se určitě nehodí. Má úplně jiné poslání. Je léčivá a v Číně jí říkají houba nesmrtelnosti.

Zbarvení má v mládí špinavě žlutavé, později červenohnědé, kaštanově hnědé až purpurově černé a jak název napovídá, je lesklá.

O houbě latinsky zvané Canoderma lucidum píše na stránkách České mykologické společnosti Karel Tejkal. „Jde o houbu léčivou. Lesklokorka lesklá alias reishi. V Asii ji pro její zdravotní benefity pěstovali už před dvěma tisíci lety,“ upřesnil. Dodnes se pěstuje ve světě dokonce i na farmách.