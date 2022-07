Jaroslava Mikeše z klubu Českých turistů Sklo Bohemia policejní manévry trochu překvapily. „Nevím, že by v minulosti došlo ve Světlé kvůli festivalu k násilí,“ zavzpomínal. Podle tajemníka městského úřadu Jiřího Moučky nemělo město s festivalem v minulosti žádné problémy. „Nevím o žádných velkých rvačkách nebo výtržnostech,“ řekl tajemník. Zároveň však ostražitost policistů chápe. „Oni vědí, proč opatření zavádějí, je to jejich zodpovědnost,“ poznamenal. Podle starosty Františka Aubrechta je policie na festivalu v pohotovosti každý rok.

Opatření je zaměřeno zejména na ochranu a zajištění pořádku i bezpečnost v dopravě. „Proto jsme ve spolupráci s pořadateli nastavili přísná bezpečnostní pravidla. Ta se týkají vstupu návštěvníků do areálu zámeckého parku,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Do služby jsou zařazeni policisté pořádkové, dopravní, cizinecké i kriminální policie Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina. Zajistí službu v místě festivalu nejen ve dne, ale především v noci . „Letos využijeme také vlastní monitorovací vozidlo. To umožní sledovat situaci ve stanovém městečku, ale také na parkovištích. Do práce jsou nasazeni i policisté ze speciálních policejních útvarů. Počítáme s využitím letecké služby a v případě potřeby máme policejní potápěče, neboť v blízkosti zámeckého parku, kde se festival koná, je voda,“ doplnila Čírtková. Policie využije i služební psy.

Nejdůležitějším úkolem pro policisty je podle Čírtkové dohlížet na pořádek ve městě. „Hlídky působí preventivně v centru, kde může docházet k výtržnostem. Na odjezdových trasách z města pak dohlídneme na plynulost provozu a zkontrolujeme řidiče, zdali dodržují všechny zákony provozu na pozemních komunikacích,“ uvedl k bezpečnostnímu opatření Radek Vochyán z vysočinské pořádkové policie.

Na pozoru se tedy musejí mít ti, co chtějí sednout za volant opilí nebo zdrogovaní, ale i ti, co plánují v zaparkovaných autech krást. „V minulosti, i při dosud posledním ročníku Sázavafestu v roce 2019, jsme právě v dopravě zaznamenali velké množství přestupků,“ připomenula mluvčí Čírtková.