/VIDEO/ Pomník Aviatika od výtvarníka Radomíra Dvořáka odhalili v sobotu odpoledne na letišti v Havlíčkově Brodě. Slavnost doprovodily seskoky parašutistů a prohlídka hangárů s historickými letadly.

Pomník Aviatika od výtvarníka Radomíra Dvořáka odhalili v sobotu odpoledne na letišti v Havlíčkově Brodě. | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

Důstojně si připomenout historii letiště v Havlíčkově Brodě a ocenit piloty, kteří právě z Brodu pocházejí. To byl cíl, který si dal sochař Radomír Dvořák. Splňuje to žulový pomník Aviatika. Od soboty 28. října střeží vstup na přistávací dráhu brodského letiště.

V době, kdy se Dvořák myšlenkami na pomník zabýval, tvořil hned v několika případech symbol českého lva z kamene. A rozhodl se, že poslední, který mu zbyl, stane na pomníku. „Spojil jsem si symbol českého lva se jménem úspěšného pilota Lea Nádherného,“ upřesnil sochař při odhalení pomníku.

Aviatika měří podle Dvořáka přesně 333 centimetrů. Tvoří ho pilíř, na jehož vrcholu je rozevřená kniha. Z ní vystupuje symbol českého lva. „ Součástí pilíře by měla být i autentická vrtule letadla. Chtěl jsem ji umístit dokonce lvovi do tlamy, ale to mi zakázali,“ komentoval s humorem sochař. Celý monument ze žuly váží přes tři a půl tuny.

Odhalení pomníku přilákalo na brodské letiště stovky lidí. „Myslím, že by pomník měl připomenout i Roberta Ellnera. Byl významnou osobností prvorepublikového letectva, na konci 30. let byl velitelem elitního Leteckého pluku 1 a byl náčelníkem štábu Velitelství letectva I. armády,“ poznamenal jeden z návštěvníků Luboš Kučera z Havlíčkova Brodu. Jak dodal, aeroklub prý připravuje historickou publikaci a tam by bylo vhodné další významné piloty z Brodu připomenout.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Na přípravě památníku Dvořák spolupracoval s havlíčkobrodským aeroklubem. Ten na nákup materiálu udělal sbírku a otevřel transparentní účet. Padesáti tisíci korunami přispěli i brodští radní. „Je to hold brodskému letišti i jeho historii. Sochař Radomír Dvořák je známý místní umělec, ale v Brodě jeho žádné dílo nemáme,“ vysvětlil starosta Zbyněk Stejskal. Příspěvek schválili i zastupitelé. Na soše Dvořák pracoval zdarma.

Na pomníku jsou vytesaná jména nejproslulejších pilotů. Jako první samozřejmě Leo Nádherný, letec z první světové války, nebo Karel Kuttelwascher. Eso britského královského letectva.

Po odhalení čekal na návštěvníky letiště krátký program v podobě průletů letadel a seskoků parašutistů. Start horkovzdušeného balonu bylo nutné z důvodu špatného počasí zrušit. Slavnost doprovodila hudba Havlíčkobrodské dvanáctky.