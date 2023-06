Částí Chotěbořské ulice v Brodě už řidiči projedou. Uzavírka mostu trvá

Celodenní vstup pro dospělého a dítě nad patnáct let je 95 korun, jako loni. Děti o výšce do 110 centimetrů neplatí nic. Větší děti a senioři nad 65 let za celý den zaplatí 65 korun. Odpolední koupání od 13 hodin stojí dospělého 70 korun, večerní koupání od 17 hodin jen 45 korun.

Havlíčkův Brod

Rodinné celodenní vstupné pro dva dospělé a dítě je za 229 korun. Pro dva dospělé a dvě děti 284 korun. Když si návštěvník koupaliště koupí abonentku, celodenní vstup ho bude stát 87 korun. Pro dítě do patnácti let 55 korun. Zapůjčení lehátka je za 30 korun, zapůjčení plážového hřiště 80 korun za hodinu, stejně jako zapůjčení hřiště na volejbal.

Jídlo z Přístavu

K dobré pohodě na koupališti patří i dobré jídlo. O spokojené žaludky návštěvníků se v Brodě stará už několik let společnost Přístav. „Máme k dispozici terasu a bufet. Letos otevřeme i zvláštní výdejní okénko směrem k cyklostezce, aby si pochutnali i kolemjdoucí,“ řekla Deníku provozní Jiřina Šrámková. Jak dodala, jídlo letos podražilo, ale jen mírně. „Rozdíly jsou korunové, nechceme hosty odradit. Některá jídla jsme nezdražili vůbec,“ dodala.

Na koupališti si mohou návštěvníci dát porci hranolků za 70 korun, řízek za 85 korun, párek v rohlíku za 30. Podle Šrámkové bude v nabídce denně i teplá polévka za 40 korun. Půllitr chlazeného nealko nápoje tady vyjde na 30 korun. Pivo na 38 korun. Presso s mlékem za 53 korun, malá káva presso 48 korun, ledová káva se zmrzlinou za 70 korun. Malá porce točené zmrzliny přijde mlsaly na 35 korun.

Zdražování v Přibyslavi nebude

Koupaliště v Přibyslavi na Havlíčkobrodsku provozuje město na pozemku bývalé školní zahrady. Provoz tady začal 16. června. Otevřeno je od 9 do 19 hodin. „Žádné zdražování letos nebude,“ vzkázal návštěvníkům starosta Martin Kamarád. Ceny vstupného nechá město na stejné úrovní jako loni. Ceník, který má celou řadu položek, se liší podle denní doby a věku návštěvníků. Dítě do 110 centimetrů výšky platí celodenní vstupné od 9 do 19 hodin 20 korun, ale v době od 17 do 19 hodin jen dvě koruny. Děti do 15 let a postižení dají za celodenní vstupné 50 korun, dospělí 80 korun. Večerní koupání od 17 do 19 hodin je pro dospělého za dvacet korun.

Přibyslav

Ingrid Černá z Přibyslavi chodí v létě na koupaliště snad každý den. „Vyhovuje mi prostředí, čistota, služby. Není tady takový nával a hlavně jsou tady stromy a zeleň, kde si můžete ve stínu odpočinout,“ řekla Deníku.

Pravidelní návštěvníci si mohou na koupališti v Přibyslavi koupit permanentku. Přenosná permanentka pro dospělého stojí 1150 korun na celou sezonu. Nepřenosná permanentka pro seniory 950 korun za sezonu, permanentka na deset vstupů pro dospělého na celý den 600 korun na sezonu, pro děti a postižené 350 korun.

Jak upřesnila vedoucí odboru technických služeb města Hana Mikulincová, Návštěvníkům koupaliště jsou k dispozici také uzamykatelné skříňky. „Klíče od nich si za vratnou zálohu ve výši 50 korun vyzvednou v pokladně koupaliště. Dětská lehátka jsou pro návštěvníky k zapůjčení zdarma. Lehátko pro dospělé je možné zapůjčit za cenu 20 korun na. Pálky a míčky na stolní tenis, stolní hru a míč na basketbal je možné zapůjčit na pokladně zdarma,“ dodala Mikulincová.

Na koupališti Přibyslavi je v provozu letos i bufet. Má ho pronajatý soukromník. Porci smažených hranolků nabízí obsluha za 40 korun. Smažený sýr za 45 korun, párek v bagetě za 40 korun. Nejlevnější porce zmrzliny, ledňák, stojí 20 korun, nejdražší Magnum 50 korun. Půllitr chlazeného nápoje je v průměru za 40 korun.