Dle nejnovějších informací totiž mohou provozovatelé koupališť sundat zámek ze svých bran osmého června. Přestože je původně avizovaný počet padesáti osob ekonomicky nesmyslný, některé areály se už chystají na sezonu. Musí, přípravy obvykle zaberou měsíc až dva a největší zájem o koupání bývá hned na začátku června.

Vodní ráj v Jihlavě určitě pro veřejnost otevře, pokud to bude možné. To Deníku potvrdil Martin Málek, mluvčí Služeb města Jihlavy, které areál provozují.

V Třebíči předpokládají, že letní koupaliště Polanka otevřou v poslední vlně uvolnění, tedy osmého června. Ředitel areálu Jiří Novák k omezení počtu návštěvníků poznamenal, že kapacita padesáti osob je nedostatečná a pro fungování takto náročného provozu ekonomicky nepřijatelná.

S letošním otevřením biotopu Malvíny v Třešti počítá i tamní radnice. „Řešíme drobnosti v rámci běžného provozu a během týdne zahájíme napouštění,“ uvedl starosta Vladislav Hynk. Stejně hovořil i starosta Luk nad Jihlavou Viktor Wölfl. „V červnu budeme připraveni otevřít, ale určitě to nebude pro padesát lidí. Je potřeba, aby chodilo tři sta lidí a více,“ odhadl starosta městyse, kde od loňska na noc přikrývají hladinu speciální folií.

Rozhodnutí dosud ještě nepadlo v Areálu sportu a kultury v Bystřici nad Pernštejnem. „Bude záležet na termínu a podmínkách, za jakých bude umožněno koupaliště otevřít. Pro padesát lidí to opravdu nemá význam, ale třeba se povolený počet zvýší vzhledem k tomu, že bude omezeno cestování k moři,“ doufá Zdeněk Mašík. Podle něj jsou náklady na přípravu velmi vysoké, pouze voda vyjde na sto tisíc korun.

Podobná situace je v krytém bazénu v Pelhřimově. „O datu otevření a podmínkách, za jakých je možno kryté bazény provozovat, rozhodne Vláda ČR,“ sdělil Aleš Pokorný z pelhřimovských technických služeb. Jasno o blížící se sezoně není ani na koupališti v Moravských Budějovicích.

Vyčkávají také v Přibyslavi, přestože tam areál připravují. „Vypouštění, čištění bazénů a přípravu technologie do plného provozu ale necháváme jako poslední krok, až bude skutečně jasné, zda sezona bude moci být,“ konstatovala vedoucí odboru technických služeb Hana Mikulincová.

Otevřít koupaliště by podle ní mělo smysl, pokud nebudou provozovatelé omezováni počtem návštěvníků. „Nedovedu si moc představit, že bychom směli do areálu vpustit daný počet lidí a ostatní posílat od brány pryč. A nebo jim říkat, aby tam v parném létě čekali, dokud někteří návštěvníci neodejdou,“ nahlas uvažovala.

Provozovatelé se shodují, že zatím není pevně stanoveno, kdy a za jakých podmínek by se měly provozovat venkovní a kryté vodní areály. Je reálné, že se lidé nakonec paradoxně přesunou na méně bezpečná přírodní koupaliště, kde koupání nikdo nezakazuje. „Možná se letos ve velkém vrátíme ke koupání v rybnících, řekách a lomech. Prostě si někde lehnout tam za vodou v rákosí a tradá,“ uzavřel s úsměvem Málek.

Nejisté léto na koupalištích. Brigádníci se ptají na práci, odpověď nedostanou

Jako každý rok, i letos se na jaře ozývají studenti, kteří si chtějí během prázdninových měsíců přivydělat. Ptají se provozovatelů koupališť, jestli s nimi letos počítají. Odpovědět na takovou otázku přitom vůbec není snadné.

Zájemci tak záhy stojí před otázkou, jestli ještě počkat nebo se pozeptat na brigádu jinde. Na koupalištích to přitom není špatné – člověk si tam vydělá slušné peníze, často má občerstvení zdarma a ve volných dnech má vstup gratis. Pracuje v příjemném prostředí, může se potkat s kamarády a obvykle ani nedojíždí nijak daleko. I když je zájem o jejich služby dost závislý na aktuálním počasí, pozitiva převažují.

Třebaže pár let zpátky bylo míst pro brigádníky jako šafránu, poslední roky se už situace zcela otočila a někteří se nestyděli říct si o víc peněz. A to nejen na koupalištích. „Brigádníci už chodí s tím, že chtějí aspoň 120 korun za hodinu práce, protože jim to někdo chytře poradil. A to nemluvím o takových, kteří si chtějí diktovat i pracovní dobu,“ řekl už předloni hostinský Pavel Pipek z Havlíčkova Brodu.

Provozovatelé koupališť se však nebojí, že by jim studenti utekli a na koupalištích by pak neměli třeba obsluhu v bufetu nebo na pokladně. Současná situace totiž zřejmě povede k propouštění a pokud koupací sezona přeci jen začne, budou tito lidé rádi, že si alespoň přes léto mohou vydělat. Navíc pro práci ve stánku s občerstvením jim stačí jen potravinářský průkaz, vše se dá zvládnout i bez jakékoliv praxe.

Problém by ale mohl být s plavčíky, kteří mají certifikát vždy jen na dva roky. A bez nich se brány koupališť nesmí otevřít. „U nás si všichni čtyři potřebují zopakovat kurz. A není kde, bazény jsou zavřené,“ pokrčila rameny místostarostka Luk nad Jihlavou Lada Salátová (SNK ED).