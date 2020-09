Těšit se mohou na pět koncertů v podání Romana Dragouna a kapel BSP, BASS, M.T.O. Universal, Abraxas, Livin Free, Krausberry a Traffic Jam. V pořadí již třetí ročník odstartuje 25. září.

Hudební fajnšmekři, kteří už teď vědí, že se chtějí zúčastnit všech pěti koncertů, si mohou koupit přenosný pas za tisíc korun. „Ten je univerzální vstupenkou a k dostání je v havlíčkobrodském obchůdku Tulipán, Cafe-art Oko či na portálu smsticket.cz,“ uvedl hlavní organizátor projektu Petr Kletečka.

Akce se v Brodě koná třetím rokem. „První sezona představila mimo jiné Michala Prokopa s kapelou Framus 5 či excelentního bubeníka Miloše Meiera. V loňském pokračování pak seriál nabídl Vladimíra Mišíka s ETC, Progres 2, Trio Ivana Hlase či Energit. Nebyli to však jen čeští interpreti. Účastníci si mohli užít i dvě zahraniční kapely, a to Skinny Molly a Praying Mantis,“ zavzpomínal Kletečka.

„Návštěvnost všech koncertů byla velmi dobrá a právě neutuchající nadšení návštěvníků i zúčastněných kapel vyústily v pokračování tohoto projektu,“ dodal Kletečka.

Třetí sezóna GOLDEN EYE:



25. 9. ROMAN DRAGOUN / Hraboš a Vorlíček & Co.



9. 10. BSP / BASS



23. 10. M.T.O. UNIVERSAL



6. 11. ABRAXAS / LIVIN FREE



20. 11. KRAUSBERRY / TRAFFIC JAM