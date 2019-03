„Byl to spontánní nápad. Chtěli jsme v Libici před léty pořádat nějakou sportovní nebo společenskou akci, při které by se místní sešli a pobavili. Začali jsme organizovat turnaje ve stolním tenise, ale teď už nemáme prostory, není kde hrát. Tak jsme přešli na šachy,“ říká za pořadatele Martin Málek. Turnaj Libická věž je určen jen pro místní, včetně chalupářů bez rozdílu věku. Podle Málka ani nebylo cílem pořádat velké turnaje v šachu pro celý okres. Tak i v sobotu usedla k šachovnici v hostinci U Bambuchů skupina místních hráčů. Mezi nimi například Jan Šťastný. „Kdysi jsem hrál šachy, jako kluk jsem zkusil i nějakou soutěž. Ale to je dávno. Teď je to jen hra pro zábavu,“ vysvětluje Jan.

Vítěz turnaje získá velkou putovní šachovou věž na kterou může připevnit štítek se svým jménem. První turnaj vyhrál libický hostinský Ladislav Bambuch. V posledních letech se ale držitelem věže stává místní šachový přeborník Miloslav Bohuněk. Svého přemožitele zatím nenašel.