Počasí dnes opravdu není letní. Celý týden není. „Kemp je proto nyní obsazen asi jen z pětadvaceti procent,“ říká majitel kempu Radovan Petr. Vysoká inflace a šetření v tom ale dle majitele nehrají roli. „Když bylo na začátku července krásně, kemp byl plný. Na jaře také jezdilo hodně lidí. Lidé jezdí vesměs stejně jako každý rok. Až se opět udělá hezky, zase najedou,“ věří Petr.

Jako téměř všude, tak i na Sykovci museli letos navýšit ceny. „Museli jsme zdražit vesměs vše. Ceny za ubytování v kempu jsme zvýšili v průměru asi o patnáct procent a v restauracích jsme podražili v průměru o patnáct až dvacet procent,“ vyčíslil Petr.

Na jídlo do restaurace v kempu lidé prý stále chodí. „Jíst lidé chodí pořád hodně. Nejvíce šetří asi na snídaních, nabízíme zde takové brunche po deváté hodině. Zde pozorujeme menší pokles strávníků,“ přemýšlí Petr.

Autokemp Sykovec se nachází v obci Tři Studně na Žďársku u rybníka Sykovec. Návštěvníkům k ubytování nabízí sedm chatek, sto míst pro stany a třicet míst pro karavany.

Ceny v kempu Sykovec v sezoně rok 2021:



Dítě do 14 let: 50 korun



Dospělý: 80 korun



Stan: 80 korun



Osobní automobil: 80 korun



Karavan: 100 korun



Obytné auto: 150 korun



Přípojka el. proudu 80 korun



Ceny v kempu Sykovec v sezoně rok 2022:



Dítě do 14 let: 50 korun



Dospělý: 90 korun



Stan: 90 korun



Osobní automobil: 90 korun



Karavan: 120 korun



Obytné auto: 170 korun



Přípojka el. proudu: 100 korun