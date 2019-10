Ždírec nad Doubravou, Telč – S nadcházející zimou řeší řada lidí, čím během ní bude topit. Stále oblíbenějším zdrojem tepla se stávají pelety, které už osm let používají i v bytovém domě v Telči.

Peletami topí také v Jitkovském mlýně na Havlíčkobrodsku. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

„Na peletách asi nejvíc oceňujeme to, že na rozdíl od uhlí, které si z auta musíte v podstatě vyházet kyblíkem, s peletami nepřijdete vůbec do styku. Ani při vykládce, ani při přikládání do kotle. Všechno je automatické a pohodlné,“ pochvaluje si správce jednoho z domů a původní iniciátor celé výměny Tomáš Sobotka.