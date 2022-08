„A nejsou to jen města, stačí zavítat do sousední Kejžlice. Proto se zamýšlíme nad pojmenováním lipnických ulic, náměstí a prostranství. Účelem je usnadnit orientaci v městečku návštěvníkům ale také kurýrním službám a hlavně záchranářům,“ vysvětlil starosta Zdeněk Rafaj.

Zúčastnit soutěže se může každý. Podle názoru Marie Opršálové ředitelky mateřské školy by názvy lipnických ulic měly být spjaté hlavně s historií. „Aby byly obyvatelům Lipnice blízké a odkazovaly na významné události z minulosti,“ upřesnila. Návrhy mohou mít jakoukoliv formu. Například slovní popis, jednoduchý náčrt do jakékoliv mapky Lipnice. Podle starosty už první návrhy přišly. „Někteří autoři se inspirovali historií a slavnými osobnostmi. Další sáhli do škatulky humoru. Kdysi v minulosti jsme tu měli i ulici Svinskou, které se pak říkalo Růžová“ upřesnil starosta. Kromě ulice Švejkova, Haškova nebo Panuškova navrhují obyvatelé Lipnice jméno jedné ulice Rozvedená, protože tam žije hodně odloučených párů. Termín uzavírky soutěže je konec září.

Jména nových ulic nehledají jen na Lipnici. Loni podobnou soutěž vyhlásila Havlíčkova Borová. Jak vysvětlil tehdy Deníku starosta Přemysl Tonar, vznikla v Borové lokalita deseti nových domků v ulici, která se jmenuje Polní. Protože nové rodinné domky vytvořily v podstatě novou ulici, nebylo by podle starosty Tonara správné pojmenovat ji stejně.