Radost z období relativní volnosti a nulových opatření lidem nevydržela dlouho. Vláda totiž oznámila ve středu zpřísnění protiepidemických opatření v souvislosti s rychlým nárůstem případů nemoci Covid-19. Od pondělí 25. října tak bude povinné nosit respirátor ve všech vnitřních prostorech, včetně pracovišť. Výjimku bude mít stálý personál. Respirátor nebude potřeba jen v případě, že bude na místě pracovník sám.

Mezi širokou veřejností je na toto téma docela jednoznačný názor. „Přijde mi to vlastně trochu zbytečné. Zajímalo by mě, kolik lidí to bude skutečně dodržovat. I podle toho, co vídám v obchodech nebo třeba v autobusech, bude mít značná část lidí roušku pod nosem, což se pak celé míjí účinkem,“ nastínila svůj názor Anna Zelená z Pelhřimovska.

Další opatření začnou o týden později. Od prvního listopadu budou mít provozovatelé restaurací, klubů a dalších zařízení povinnost kontrolovat, zda mají návštěvníci potvrzení o očkování, prodělání nemoci nebo negativní test. Dosud to mnozí nedělali.

„Provozovatel nesmí umožnit vstup nebo poskytnout službu bez kontroly certifikátu," sdělil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Kontrola nemusí být hned u vstupu, může ji provést například číšník při obsluze hostů. Tato povinnost neplatí, pokud si lidé přijdou pro jídlo s sebou.

Reakcí na toto se mezi lidmi vyrojila celá řada, jednu z nich přidal i Matěj Janáček z Havlíčkobrodska. „Včera jsem byl zrovna v hospodě a na tohle se bavil s hospodským. A co mi tak říkal, kontrolovat to bude, ale rozhodně nebude řešit správnost. Prostě bude stačit něco ukázat a tím u něj bude splněno,“ dodal Janáček s tím, že jmenovat hostinského nechtěl.

Nové kroky vlády:



- Od 25.10 povinnost nošení respirátoru ve vnitřních prostorách.



- Od 1.11 kontroly bezinfekčnosti v restauracích, klubech a dalších prostorách.



- Od 1.11 taktéž testy nehrazené z pojištění za účelem návštěvy restaurací nebo cestování.



- Děti do dvanácti let se nově nebudou muset prokazovat testem nebo očkováním.

Oslovení provozní většinou situaci konzultují. „My vlastně žádný právní základ ještě neznáme, abychom věděli, co po těch lidech všechno můžeme chtít. Budeme čekat, jestli se to ještě nějak nezmění. Určitě na to budeme lidi upozorňovat, ale teď třeba řešíme daleko naléhavější otázky, spousta kapel nám třeba překládá koncerty, řešíme hlavně otázku naší budoucnosti,“ dodal provozní havlíčkobrodského klubu OKO Jakub Baloun.

Ředitel Krajské hygienické stanice Vysočina Jan Pečinka nechtěl přístup hygieny v této otázce specifikovat. „Jedná se o celostátně zadané opatření, nicméně, my budeme mít pravomoc kontrolovat jeho dodržování. Samozřejmě nemůžu sdělit bližší detaily,“ komentoval.

Od prvního listopadu se také zkrátí platnost testů. PCR testy budou místo sedmi dní platit jen tři, antigenní místo tří dnů pouze jeden. "Vláda zároveň rozhodla, že se z veřejného zdravotního pojištění nebudou hradit preventivní testy určené pro návštěvu restaurace nebo cestování. Netýká se to testů, které nařídí hygienická stanice nebo lékař," vysvětlil Vojtěch. Výjimku budou mít lidé, kteří se nemohou očkovat.

Což vzbudilo dost rozporuplné reakce mezi neočkovanými lidmi. „Očkovaná nejsem, protože jsem ve vysokém stadiu těhotenství a nechci ten závěr ničím ohrozit. Moc se mi nelíbí, že vláda zrušila bezplatné testy pro všechny, podle mě mohl zůstat například jeden test za měsíc bezplatný, bylo by mnohem lepší řešení. Doufám, že testy nebudou potřeba i při návštěvě lékaře, protože se mi to jinak pekelně prodraží,“ řekla například Jana Růžičková z Třebíčska.

Poslední změnou je, že se nově nebudou muset prokazovat očkováním nebo negativním testem děti do dvanácti let. Dosud toto platilo jen pro děti do šesti let věku. Na dalších opatřeních pro školy se vláda zatím neshodla, bude o tom ale dál jednat.